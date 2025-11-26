新聞評論／綠委王義川寫「台灣國」 自證薪水小偷

民進黨立委王義川赴日大啖和牛與鰻魚飯，還在神社繪馬寫上「台灣國桃園市」，引發議論。（本報資料照片）

中日關係緊張，大陸暫停進口日本水產品，總統賴清德 展示吃壽司的照片表達挺日；綠委王義川有樣學樣，也跑到日本大啖和牛與鰻魚飯，還在神社寫上「台灣國桃園市」，藍委諷刺「中華民國 少一位國會議員！」上次內政部長劉世芳說要讓賴清德總統做台灣國主人，賴保持沉默；這次王義川要做台灣國立委，賴清德恐怕也只能繼續裝聾作啞。

政治人物參拜神社一直是敏感議題，王義川並非首例。2005年台聯立委蘇進強等人參拜靖國神社 ，蘇表示是對二戰期間被日本徵召陣亡的2萬8000名台灣英靈致敬。但因神社供奉戰犯，這場參拜引發了不小爭議。

前總統李登輝的胞兄李登欽在二戰期間加入日本海軍並陣亡，靈位也被供奉在靖國神社，即使藍綠都反對，但李登輝仍於2007年以個人身分走進神社，並說：「不祭拜哥哥，人情說不通。」但王義川這次吃完和牛、走進神社參拜又是基於什麼理由？

前一陣子網路流傳一支影片，聲稱賴清德參拜靖國神社，畫面可見賴持香鞠躬，總統府副秘書長何志偉、民進黨秘書長徐國勇等人陪同，影片搭配背景音樂，沒有現場聲音，並寫上「賴清德團結十講腰斬，參拜靖國神社，保佑2028連任」等文字。

總統府事後澄清那是賴清德赴宮廟參拜的影片，「台灣事實事核中心」花工夫查出影片是賴清德9月7日參香桃園慈母宮的畫面，與靖國神社無關。顯示參拜神社是極敏感的議題，即使再挺日，吃壽司和牛與進神社參拜是兩回事，王義川顯然衝過頭了。

今年3月大罷免風風火火之際，內政部長劉世芳也有激情演出。她不僅在桃園宣講大喊「台灣中國、一邊一國」，還在高雄宣講要大家支持賴清德，「可以清清白白，來做我們台灣國的主人」。劉世芳可能受到鼓舞，愈戰愈勇，最近又揮刀砍陸配的參政權，也不問陸配拿的是哪一國護照，還說「若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分」，意圖把中華民國偷渡變身為台灣國。王義川在神社繪馬住所欄寫「台灣國桃園中壢區青山路」，其實就是唱和劉世芳。

要問的是，劉世芳要求縣市政府依國籍法對五位陸配村里長解職，否認對歧視陸配還義正辭嚴宣稱，在台灣擔任公職就要對憲法和國籍宣示效忠；既是如此，劉世芳是否也該問王義川，效忠的是中華民國還是台灣國？

王義川也要捫心自問，既是「台灣國立委」，自己是不是薪水小偷？不過，劉世芳恐怕也不好意思質問王義川，因為她說賴清德是「台灣國主人」，那麼她也就是「台灣國的部長」。先不論她是否想顛覆國家，光是支領中華民國總統薪水、中華民國部長薪水，莊子說「竊鉤者誅，竊國者侯」，不正是指這些人嗎？