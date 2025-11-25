新聞評論／財劃法搶錢藏機關 藍白合第一道試金石

我的頻道

聯合報社論
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）日前會面，藍白共識「先談政策、再談選舉」。(記者季相儒／攝影)
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）日前會面，藍白共識「先談政策、再談選舉」。(記者季相儒／攝影)

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前會面，藍白共識「先談政策、再談選舉」。近日行政院版「財政收支劃分法」修正草案出爐，對財政分配暗藏搶錢、搶權玄機，除牽動2026縣市長選舉，朝野如何應對，也將成為藍白「文昌會」後的第一道試金石。

在野黨主導再度修正財劃法，行政院長卓榮泰揚言「全面迎戰」。卓內閣近日拍板院版草案，宣稱此版本最能取得共識，並指責立院稍早三讀的財劃法會造成「財政土石流」。卓揆隨即拜會立法院長韓國瑜，要求他盡快排審處理，顯示他企圖強勢搶回財政主導權，挑戰在野結盟的意味濃厚。

據了解，府院高層在研擬財劃法修法時，一開始就定調將強調中央釋出總規模不亞於藍白現行版本，藉此「各個擊破」縣市間的財政矛盾，以爭取在野區域立委的支持，從而在朝小野大的結構中找到「突破口」。

面對政院的挑撥，各縣市有不同盤算。以區域立委為主的藍營，和以不分區立委為主的白營，考量顯然不同，藍白能否在此保持合作，受到挑戰。民眾黨唯一執政的新竹市，因「營利事業營業額」權重被下修，統籌分配稅額預期將被削減；對此，新竹市在10月下旬的政院財主部門說明會就高舉反對大旗。黃國昌主戰，說黨團立場就是退回政院版本，要求行政院依立院版編列預算。黃珊珊也抨擊行政院搞文字遊戲，欺騙國人。

反觀國民黨，黨團內部意見分歧。雖有藍委砲轟「中央欺負雙北」，但多數立委仍在觀望縣市首長的態度，以及政院是否對立院版本提出「覆議」。台中市長盧秀燕表示，政院版對縣市政府不利，但政院與立院還在協商，她暫不表示意見。台北市長蔣萬安也說，中央須提供具體數字，才有討論基礎。

值得玩味的是，卓揆雖聲稱釋出更多財源，但立院版本釋出金額1.4329兆元(台幣，下同)，其實遠高於政院版的1.2兆。統籌分配稅款方面，立院版將營業稅100%給了地方，政院版卻只留85%給地方。至於一般補助款，立院版有2500億元，政院版則維持1421億元補助教育、社福及基本設施，其餘1080億元則由統籌稅款彌補地方財政收支差短，等於連一般補助款也縮水。

行政院雖公布分配公式與指標，卻故意「蓋牌」，不公布各縣市的補助試算金額，讓各地猜忌。尤其，2368億元的計畫型補助款分派權仍在中央手裡，行政院仍是國家財庫的最大金主。對此，嗷嗷待哺的縣市當然不敢輕易攤牌，藍營領頭羊盧秀燕、蔣萬安也沒把話說死。

政院秘書長張惇涵日前在記者會的說明，刻意避開在野聯盟的攻勢。他特別強調，台北市統籌稅款仍是全國最高，新北市補助款增加額則是全國最高，桃園一般性補助款與統籌款增幅是六都最高，台中市三項合計增幅則是六都最高。他也向金門立委陳玉珍和連江立委陳雪生喊話，金馬鄉親長年呼籲的菸酒稅也納入財源計算，這對離島民生更有幫助。

對在野黨立委而言，最簡單的方法就是政院版「再加碼」，卻可能衝擊財政、債留子孫。財劃法就算把餅畫大了，每個縣市分到的還是有限，這是一場搶錢、搶權的軍備競賽；目前看似人人有獎，因此大家不願立即翻臉。

鄭麗文和黃國昌達成共識「先政策、再選舉」，財劃法與選舉息息相關，民眾黨喊砍，國民黨則選擇先觀望，藍白步調仍待整合。行政院享有主場優勢，權錢之鑰握在中央手裡，無非想藉機「二桃殺三士」。

黃國昌 民眾黨 國民黨

