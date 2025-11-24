我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

賴清德指台灣人看演唱會「有錢有閒」黃國昌：繳不起房租的更多

記者林銘翰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統先前分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。(取材自賴清德臉書)
賴清德總統先前分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。(取材自賴清德臉書)

南韓女子團體「TWICE」本周首度來台開場，賴清德總統認為「台灣人看演唱會有錢有閒」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天說，台灣的確有一些人有錢有閒，但是更多的是繳不起房租、無法成家或生養子女的年輕世代，「他的認知離我們的年輕族群越來越遙遠。」

賴清德上周觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，談及南韓人氣團體TWICE首度在台灣演出，他大讚「TWICE的周子瑜，我們台南人要回來表演了」，許多巨星在台灣的演唱會都大受歡迎，「這代表台灣經濟進步，許多人不僅有錢，而且又有閒。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對賴清德的說法，黃國昌受訪時表示，備受歡迎的偶像團體來台灣表演，整個演出辦得熱熱鬧鬧、所有歌迷享受好的表演，相信這是大家共同期待的事情，「面對這樣的演唱會，政治人物盡量不要幫人家貼上政治色彩。」

黃國昌說，藝人的舞台在表演場合，不要因為想要增加政治詮釋，反而造成對方很大的壓力跟不方便，「周子瑜的事情，就是一個很好的例子。」

黃國昌也說，台灣的確有一些人有錢有閒，但是更多的是繳不起房租、成不了家或養不起小孩的人，年輕世代面對高工時、低薪與月光族早已成為常態，恐怕不是賴清德所講的有錢有閒，「他的認知代表他跟一般的庶民生活，離我們的年輕族群越來越遙遠。」

媒體詢問，時值中日關係緊張，賴清德態度卻從容。黃國昌聽聞後表示，台灣必須看重東亞區域的和平穩定，「相信也是日本政府希望能夠看到」，對方目前希望此事能夠降溫，也讓整起事件和平緩和落幕，畢竟對於台灣與東亞區域和平穩定而言，中日關係緊張不是一件好事。

針對民眾黨明天率團訪問日本，黃國昌則強調，此事無關中日衝突，純粹只是時間巧合，出訪行程絕不可能突然決定，民眾黨國際部早在今年夏天就開始規劃，屆時將拜會日本國內多個主要政黨，包括自民黨、日本維新會、立憲民主黨等，幾乎涵蓋所有在國會有席次的政黨。

黃國昌說明，此行除了拜訪日本國內主要政黨，也涵蓋日本私部門與東京都廳地方官員，預計觸及政治、經濟、長照、媒體與地方創生等議題，乃至於私人企業各種不同的層面，主要就是促成雙方年輕世代的交流，所謂的中日衝突、日本首相高市早苗的發言，兩者一點關係都沒有，因此沒有必要在此時有過多政治解讀或詮釋。

黃國昌 日本 賴清德

上一則

國民黨黨慶再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

下一則

逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停用3年

延伸閱讀

反擊賴清德 鄭麗文：勿政治消費國家英雄

反擊賴清德 鄭麗文：勿政治消費國家英雄
賴清德緬懷黃百韜反共未提抗日 藍批充滿虛偽算計

賴清德緬懷黃百韜反共未提抗日 藍批充滿虛偽算計
鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪 看賴清德態度

鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪 看賴清德態度
柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事重要性

柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事重要性

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台