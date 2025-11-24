賴清德指台灣人看演唱會「有錢有閒」黃國昌：繳不起房租的更多

賴清德總統先前分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。(取材自賴清德臉書)

南韓女子團體「TWICE」本周首度來台開場，賴清德 總統認為「台灣人看演唱會有錢有閒」。民眾黨立院黨團總召黃國昌 今天說，台灣的確有一些人有錢有閒，但是更多的是繳不起房租、無法成家或生養子女的年輕世代，「他的認知離我們的年輕族群越來越遙遠。」

賴清德上周觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，談及南韓人氣團體TWICE首度在台灣演出，他大讚「TWICE的周子瑜，我們台南人要回來表演了」，許多巨星在台灣的演唱會都大受歡迎，「這代表台灣經濟進步，許多人不僅有錢，而且又有閒。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對賴清德的說法，黃國昌受訪時表示，備受歡迎的偶像團體來台灣表演，整個演出辦得熱熱鬧鬧、所有歌迷享受好的表演，相信這是大家共同期待的事情，「面對這樣的演唱會，政治人物盡量不要幫人家貼上政治色彩。」

黃國昌說，藝人的舞台在表演場合，不要因為想要增加政治詮釋，反而造成對方很大的壓力跟不方便，「周子瑜的事情，就是一個很好的例子。」

黃國昌也說，台灣的確有一些人有錢有閒，但是更多的是繳不起房租、成不了家或養不起小孩的人，年輕世代面對高工時、低薪與月光族早已成為常態，恐怕不是賴清德所講的有錢有閒，「他的認知代表他跟一般的庶民生活，離我們的年輕族群越來越遙遠。」

媒體詢問，時值中日關係緊張，賴清德態度卻從容。黃國昌聽聞後表示，台灣必須看重東亞區域的和平穩定，「相信也是日本 政府希望能夠看到」，對方目前希望此事能夠降溫，也讓整起事件和平緩和落幕，畢竟對於台灣與東亞區域和平穩定而言，中日關係緊張不是一件好事。

針對民眾黨明天率團訪問日本，黃國昌則強調，此事無關中日衝突，純粹只是時間巧合，出訪行程絕不可能突然決定，民眾黨國際部早在今年夏天就開始規劃，屆時將拜會日本國內多個主要政黨，包括自民黨、日本維新會、立憲民主黨等，幾乎涵蓋所有在國會有席次的政黨。

黃國昌說明，此行除了拜訪日本國內主要政黨，也涵蓋日本私部門與東京都廳地方官員，預計觸及政治、經濟、長照、媒體與地方創生等議題，乃至於私人企業各種不同的層面，主要就是促成雙方年輕世代的交流，所謂的中日衝突、日本首相高市早苗的發言，兩者一點關係都沒有，因此沒有必要在此時有過多政治解讀或詮釋。