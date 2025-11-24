我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

拚2026北市長 吳怡農稱蔣萬安「nice guy」…但還不夠

記者林麗玉、洪子凱／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2020年立委選舉，吳怡農（右）初試啼聲，對戰蔣萬安（左）打響名氣，兩人獲封「雙帥對決」。（本報資料照片）
2020年立委選舉，吳怡農（右）初試啼聲，對戰蔣萬安（左）打響名氣，兩人獲封「雙帥對決」。（本報資料照片）

距離2026還有一年多，誰戰台北市長蔣萬安？民進黨唯一登記的北市長爭取參選人吳怡農今接受專訪，提到蔣萬安，吳說，蔣萬安是一個「nice guy」，他對蔣人格沒有任何意見與批評，但他會出來挑戰參選，是因為台北市一個「nice guy」還不夠。

吳怡農強調，他表態爭取參選北市長，是希望到台北市政府為市民解決問題的人，也不會是一個等做四年安全下莊，連任之後再朝下一個政治目標(大選)邁向的政治人物。

對於能打敗蔣萬安？吳怡農說，這場2026的選舉不是演講比賽，是要要拿出工作成績，但目前看到蔣市府這三年的表現，吳說，他認為輝達當然還有很多可以檢討的地方，因為到最後，市府才積極投入解決問題，輝達的狀況應該不是蔣萬安選舉的政績。

吳怡農今天接受媒體人周玉蔻廣播專訪，對於登記參選後有許多黨內同志唱衰、羞辱、稱根本不會贏？吳怡農說，他是帶著開心、喜悅的心情表態參選，並且會跟大家說明為什麼選？要怎麼贏？如果怕人家唱衰、攻擊、批評，他根本不需要出來選舉，尤其現在距離大選還有1年時間，他也要跟大家報告他的主張是什麼？可以爭取到大家信任，他也會將現在這個過程，視為是類初選來面對。

吳怡農說，台北市的進步不可以再等，台北市是充滿優勢的首都，包括台北市的能見度等，但長期以來，台北市變得被動消極，或許是蔣萬安希望安全下莊，少做少錯，少說少錯。

蔣萬安 輝達 同志

上一則

逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停用3年

下一則

黑白集／地方有事中央有事 財劃法修正應跳脫本位

延伸閱讀

蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台

蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台
蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 2時間點討論中

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 2時間點討論中
確定Nvidia設台北子公司 與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

確定Nvidia設台北子公司 與副總裁開心會面 蔣萬安全說了
蔣萬安95%連任？他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

蔣萬安95%連任？他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台