黨魁選舉沒挺她「不影響提名」 鄭麗文擁張嘉郡喊世代接棒

鄭麗文（前左二）被問到對於黨主席選舉是否影響雲林縣長提名，她抱著張嘉郡連說兩聲「不會、不會，都是一家人」。（記者蔡維斌／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 昨回故鄉雲林，雖先前黨主席選戰未獲「張家」支持，但她說國民黨沒有分裂本錢，更擁著縣長張麗善、表態投入雲林縣長選舉的立委張嘉郡說，「真心期待順利世代接棒」，「女人當家，雲林一定安全、安定、安心，所以大家安啦」。針對2026選舉黨內提名辦法，鄭麗文表示，預定本周三提出討論。

鄭麗文昨在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡陪同參加一項健走、市集活動，這也是鄭麗善接任主席後首度回鄉，受到熱烈接待，展現她超人氣魅力。

至於張嘉郡是否會順利提名，鄭麗文肯定張麗善政績，指在她當選黨主席那天就說過「家裡有個女兒是最大的幸福」，「安」字裡就是一個女，她身為雲林的女兒，看到雲林由一位五星級施政的女性縣長張麗善當家、滿意度最高，帶出完全不同的雲林。

她說，接下來張嘉郡也是雲林的女兒、她真心期待順利世代接棒，且棒棒都是最強棒，她強調女人當家，雲林一定安全、安定、安心，所以大家安啦！這就是大家對嘉郡未來最高的期待與祝福。

被問到黨主席選舉，是否會因支持不同的人而影響未來提名作業（指張榮味挺郝龍斌 ），鄭麗文連說兩聲「不會、不會」，選舉已過去，大家都是一家人，選完大家都會一致要國民黨好，為什麼希望國民黨好？因為國民黨好，台灣會更好，雲林也會更好，把雲林交給國民黨，大家一定安心啦！

對於黨主席選舉問題，張麗善也表示，黨主席選舉是過程，而且國民黨沒有分裂本錢，怎樣對台灣是最好的，會一致對外，為黨的方向全力支持。張嘉郡昨天公開表態，指雲林在張麗善縣長治理之下大幅進步，正值轉型農工商科技城重要階段，她有責任挺身而出，接下推動雲林加速前進的棒子，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，讓藍營團結延續好政績。