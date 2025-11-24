反擊賴「拜共諜說」 鄭麗文：勿政治消費國家英雄

我的頻道

記者蔡維斌、李成蔭／雲林24日電
國民黨主席鄭麗文（前排左二）23日回故鄉雲林口湖鄉，她的阿姨、舅舅專程趕來與她會面，一見面就熱情擁抱。（記者蔡維斌／攝影）
賴清德總統日前臉書發文致意殉國的黃百韜將軍，並說應緬懷國軍官士兵袍澤，而非共諜，被認為是暗諷國民黨主席鄭麗文先前追思對象包括共諜。鄭麗文昨反擊說，不應該將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。

賴總統前天在臉書貼文，指他以三軍統帥身分，向殉國的國軍將領黃百韜等人致敬，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜。

鄭麗文昨回故鄉雲林口湖鄉參加健走活動，被問及對賴總統臉書看法。

她表示，曾經為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費；記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。

她也說，身為中華民國總統的使命是團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，請賴總統停止政黨惡鬥，台灣真的不能再持續內耗下去。

鄭麗文老家在雲林縣口湖鄉，父親是退伍軍人，母親為口湖鄉人，曾住過口湖鄉農會前方的台糖舊宿舍，早在二、三十年前已拆光，目前只剩一片長草空地。即便如此，她昨回到故鄉仍備感親切，許多親友趕來相見，包括兩名舅舅、三名阿姨都到現場，稱「麗文長得比我高很多了」，讓她相當驚喜，深深擁抱，還不時向旁人介紹。

鄭麗文指出，從小就離開家鄉，但從沒忘記故鄉的種種，過去每每淹水風災總有口湖鄉的分，令她感到沉重，這個曾是最貧窮最艱困的地方，鄉親仍咬牙奮鬥，讓一個貧苦之地展現不同風貌，人民想要的就是安身立命，大家努力拚經濟、拚生活、拚幸福，「所以真的不要再惡鬥了」。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥也批評，賴總統紀念殉國將軍黃百韜時只提反共不提抗日，不禁令人質疑，「賴總統心中的國，到底是哪國？」

針對鄭麗文的說法，民進黨發言人卓冠廷回應，鄭麗文的評論是心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的行為認錯。

卓冠廷表示，賴總統是提醒民眾，應向過去嚴守軍紀、效忠國家的國軍先烈致敬，而非背叛國家、出賣軍機的共諜，請問哪一句是在做政黨鬥爭、哪一句是在消費先烈？真正在消費那段歷史、背棄國軍先烈的，「不就是鄭麗文自己嗎？」

