Nvidia任務結束 李四川選新北近了 重申不排斥承擔

記者楊正海、林佳彣、江婉儀／台北23日電
國民黨參選2026年新北市長人選，台北市副市長李四川出線機率高。（本報資料照片）
立法院前天三讀通過地方制度法修正案，直轄市一律設副市長三人，加上新壽與市府解約，Nvidia輝達（另稱英偉達）確定落定北士科，藍營認為北市副市長李四川參選新北市長的時機近了，有望掀起「川伯海嘯」；李四川昨說，其實時間還很久，「若黨一定要我承擔，我不排斥」。

地方制度法修正案刪除直轄市人口超過250萬才能增設第三名副市長的規定，明年1月1日施行，也意味李四川辭職副市長，選新北市長將無包袱。這項修法被綠營稱為「李四川條款」。

李四川昨說，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有三名副市長「不是壞事啊！」像上次台南市的風災嚴重，但副市長只有二位，如果多一位學工程的副市長去解決問題也沒壞處。北市人口從250多萬減為245萬餘人，這些人口大多搬到新北或桃園市去，但白天還是到台北市上班，用戶籍人口來算本就不合理。

民進黨將提名立委蘇巧慧參選，賴清德總統、副總統蕭美琴昨都分別與蘇巧慧同框出席新北在地活動，蕭美琴稱讚「風格有像到她爸爸（蘇貞昌），有衝衝衝的魄力」。賴清德指出，蘇巧慧確實是非常理想的人才，是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，「如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會愈來愈好」。

針對修法結果，蘇巧慧昨說，法案不該因人設事，如今國民黨再次調整地方制度法，這不是好的作法。

也有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌認為，用「李四川條款」來形容真的有點太沉重，對川伯也不盡公平；他希望有機會向李四川請益，心胸非常開放，「選舉彼此之間良性競爭，不用看成是你死我活」。

藍營內部也有新北副市長劉和然持續準備參戰，但最新民調李四川以十個百分點領先民進黨對手蘇巧慧，藍營人士看好「川伯」出線，未來專心在新北打選戰也將掀起「川伯海嘯」，跟台北市長蔣萬安以「雙母雞」帶小雞助攻明年選戰。

新北市長侯友宜昨說，市民最在乎的不是誰出戰，而是候選人是否願意「勤跑基層、踏實做事」，他一定會支持國民黨提名的候選人。

