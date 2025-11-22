台公投恢復綁大選 政院憂：邊投票邊開票亂象重演

我的頻道

台灣新聞組／台北22日電
立法院會三讀通過攸關「公投綁大選」的公投法修正草案，現有4項在二階連署中的公投提案，均有機會與明年11月28日舉行的2026九合一大選「綁一起」。(本報資料照片)
立法院會三讀通過攸關「公投綁大選」的公投法修正草案，現有4項在二階連署中的公投提案，均有機會與明年11月28日舉行的2026九合一大選「綁一起」。(本報資料照片)

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。公投可綁大選，再次衝破「鳥籠」，中選會表示，將依法、審慎積極研議選務規畫，務求維持選務運作的安定與順利。

民進黨2017年以國會多數通過公投法修法，大幅降低公投提案及通過門檻，並規定公投應與選舉同一天舉行；但兩年後，卻以公投綁大選造成選務大亂為由，再度修法讓公投與大選脫鉤，並訂定公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起每兩年舉行一次。

今年8月重啟核三公投，同意雖超過不同意票數，但比率未達門檻，公投案不通過。藍白立委提出公民投票法修正草案，恢復公投綁大選，盼增投票率。

立法院會昨天表決公投法修正案時，民進黨團提案「公投前一天放假」，遭藍白立委反對不通過；最後在藍白人數優勢下，三讀通過民眾黨團、國民黨團提案，未來公投可與全國性選舉同日舉行、公民投票日為應放假日。

行政院表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，無法展現真正民意，更可能再次重演邊投票、邊開票亂象。官員指出，公投投「事」，選舉選「人」，如果同時進行，公投恐怕會受到政黨或候選人競爭的影響，模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨，無法有效進行社會溝通及理性辯論。

中選會表示，將依法、審慎積極研議選務規畫，務求維持選務運作的安定與順利。公投案相關預算的編列皆有往例，皆會依法及循往例辦理。

目前有四項正進行的公投提案，攸關選罷法的三案，若通過連署，有機會與明年11月舉行的九合一大選同日登場。對於連署中的公投提案是否綁明年選舉？中選會表示，選務機關會依法辦理選務，無其他評論或回應。

民進黨立委鍾佳濱表示，2018年九合一選舉的經驗顯示，公投與選舉同一天舉行，會導致選務亂象，當時還出現一邊投票、一邊開票的狀況。

民眾黨立委黃國昌說，綠委恫嚇人民，聲稱公投綁大選會影響選務，中選會行政廢弛，把責任退推給制度。國民黨立委陳菁徽說，公投曾是民進黨神主牌，但2018年敗選後因害怕民意，強行將公投與大選脫鉤。

立法院會三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年3月31日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年11月28日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

按照現行公投法規定，公投案連署期限截止後，戶政機關必須在60天內完成名冊查對，若查對後連署人數不足，經通知提案人必須在30天內補提連署人名冊，人數合於規定後，10天內公告公民投票案成立。

中選會目前進行中的四項公投提案中，除了「憲法法庭違憲宣告之大法官人數不得低於9人規定廢止案」案，由於二階連署期限至明年1月31日止，就算加上戶政機關最多60天的查核，及必要時補件的30天，最慢在明年5月初就要公告，且必須在明年11月上旬前完成公投，確定無法與明年11月28日舉行的九合一大選合併舉行。

不過，藍白為了反制民進黨推動大罷免，推動立院去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本，若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。「人民作主志工團」也針對新法提出三項公投提案。

而這三項提案目前進入二階連署，連署期限至明年3月31日，若經過戶政機關查核、補件到確認，最晚可到7月才公告公投案成立，依照先修正的公投法，有機會合併2026年九合一選舉一起舉行。

歷年公投投票率
歷年公投投票率

公投 投票 民進黨

