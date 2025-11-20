我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 2時間點討論中

記者林麗玉／台北即時報導
今年台北上海雙城論壇一波多折。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。(本報資料照片)
今年台北上海雙城論壇一波多折。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。(本報資料照片)

今年雙城論壇舉辦在即，對於大陸委員會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華表示，今年雙城論壇舉辦時間還在與上海討論，透露有兩個舉辦時間點，是在12月下旬，正與上海方討論中。

另外，邱垂正稱今年雙城論壇預計要簽署的2項MOU「已經處理好了。」林奕華表示，MOU部分，其中一個職能培訓MOU，因先前中央要求修改的幅度過大，依內政部規定應該是要重送，儘管陸委會主委今稱不用重送，但北市府還要跟內政部確認，是否要重送審查。

今年台北上海雙城論壇原本訂好9月25日至27日舉辦，因將簽署的兩項MOU審查來不及，北市府出發前緊急宣布緩辦，延至12月舉辦。市府近期申請上海市台辦副主任李驍東等4人來台，不過上周就傳出陸委會不准李驍東來台，引發揣測雙城論壇恐生變。

據了解，北市府這次向陸委會申請雙城論壇上海台辦團，是來談今年雙城論壇的相關細節，包括台北上海要互贈各一對黑腳企鵝、小貓熊。不過北市府原本申請4名上海台辦涉台官員，但陸委會僅核准上海台辦聯絡處長徐皓一個人來。

「這算是有史以來的大緊縮吧！」有藍營人士認為，北市府申請4位上海台辦，陸委會卻僅核准一人，似乎跟邱垂正稱「雙城論壇都站協助立場」、「中央會以最快的速度來同意」的對外說法頗有一段差距。直言陸委會「講是這樣講，但上海台辦要來談雙城事宜，台辦卻只准一個來。」

據了解，儘管這次減縮上海台辦來台規格，不過行程因都是市政行程陸委會沒有刪減太多，至於這次上海台辦來，除了談今年雙城論壇的舉辦相關細節，還有因台北上海要互送小貓熊、黑腳企鵝，上海方要來看一下未來小貓熊在台北市立動物園的家。

