鄭黃會19日登場「盼尋藍白合作機制」

記者鄭媁、林銘翰／台北18日電
國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）。(本報資料照片)
迎戰2026年地方選舉，藍白啟動整合作業。國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於明天下午會面，地點敲定在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，會議全程公開，兩黨秘書長李乾龍、周榆修今下午將先行場勘。

「鄭黃會」敲定在明天下午3時至4時30分，會後將有媒體聯訪。國民黨方面，出席人員除了鄭麗文，包括李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁，共5人。民眾黨的5人則是黃國昌、周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡。

被問及雙方可能談論話題，黃國昌昨在立院受訪表示，兩黨主席彼此交換意見，一定都是談目標、願景及政策，相信這是台灣人民的共同期待，現在民進黨把國家搞得四分五裂，此時在野黨需要冷靜下來，重新思考如何團結台灣。

李哲華表示，兩黨主席明日會談主要是展現雙方合作的誠意，減少磨合期，有了前車之鑑，在野「合則兩利、分則兩害」，雙方談合作一定是打開心胸，以最大善意來平等對談。

藍營人士表示，明天屬兩黨主席禮貌性拜會，不會有實質的提名相關進展，尤其藍營執政縣市長多是現任爭取連任，進度上不會像民進黨那麼急；先與民眾黨堆疊善意，在雙方共識下推出一套合作機制辦法，「提得好比提得快更重要」。

黃國昌說，民眾黨日前在基隆舉辦聯合治理論壇，他提及前總統蔡英文2012年說過，「協商式民主、大聯合政府是未來要走的方向，這樣才能夠真正團結台灣」，如今由賴清德總統領導的民進黨，竟變成完全不值得一談的話題，甚至還透過各種方式抹黑攻擊。

黃國昌表示，在野黨努力透過協商式民主、聯合政府團結台灣，民進黨與其繼續進行政治抹黑，不如先好好回家溫習當年的主張，「不要一天到晚用今天的民進黨，在打臉昨天的民進黨」。

為了鄭黃會，國民黨與民眾黨分別將例行中常會與中央委員會提前至明天下午1時舉行，雙方今天也會共同發布正式採訪通知。

民進黨 黃國昌 民眾黨

台4校大學生修EMI課程 未來可「免托福」申請美名校

新聞評論／吳釗燮噴垃圾話 挑釁「台灣有事」紅線

