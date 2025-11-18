傳小10歲林佳龍戰桃園 張善政引雷根名言不認年紀是劣勢

桃園市長張善政近日明確表態爭取連任，外傳民進黨可能派大咖、外交部長林佳龍應戰。張善政昨引述美國前總統雷根名言「不因對手年紀輕而攻擊他」回應。(圖／桃市府提供)

桃園市長張善政 已表態爭取連任，昨天在議會再被追問「只當一任」傳言，張說，「從沒說過只做一任，只要市民支持，當然爭取連任」。至於民進黨 傳出將派大咖，外交部長林佳龍為被點名對手之一，張引述美國前總統雷根名言，「不因對手年紀輕、沒有經驗而攻擊他」。

桃園市議會總質詢近日登場，張善政連任成為議員必問考題。桃園南門市場大火時，張善政未現身，網路又掀起「桃園市長住新店」傳言，張善政首度正面回應，多數時間都住在桃園的官邸，「如果我該出現，就會出現」。

國民黨 議員林政賢昨質詢時表示，綠營認為2026大選，台北、桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，綠營人選除了總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川，外傳民進黨正國會掌門人林佳龍要來桃園參選。

林政賢還將張善政、林佳龍背景與學經歷比一比，張善政對上林佳龍打成平手或小勝，唯有年齡張善政71歲、林佳龍61歲較年輕，「若是林佳龍代表民進黨參選桃園市長，市長怎麼看？」

張善政看了戰力比較表，不服年齡是林佳龍「小勝」，並引用美國前總統雷根競選連任時所言：「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出，並強調「有信心」爭取連任。

國民黨議員凌濤則說，不管民進黨派的是地方派系、財團二代或政治乩童，張善政都能從從容容、游刃有餘地過關。

隸屬民進黨正國會的議員彭俊豪認為，近期傳出不少人選挑戰桃園2026，包含何志偉、王義川及林佳龍等人，代表民進黨人才濟濟，黨中央寄予厚望，有很多努力的可能性。

彭俊豪說，何志偉年輕、有衝勁，王義川網路聲量高，林佳龍行政經驗豐富，黨內有機制，一定會選擇能團結地方力量、結合地方共識的人選。

桃園一名綠營人士說，先前已向黨中央表達盡快提名，希望明年1月中人選定案，期待能有替桃園帶來新氣象、承擔重責的人選出線，只要人選確定，綠營將團結應戰。