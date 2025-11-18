「仍陷執政困境」 5成民意不贊同賴處理國家大事方式

我的頻道

記者蔡晉宇／台北18日電
賴清德總統仍陷執政困境。（本報資料照片）

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，37.9%基本上贊同處理國家大事的方式，50.2%不贊同，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從長期趨勢看，賴清德聲望仍處於緩慢復甦狀態，但仍深陷執政困境。賴清德目前面對的內外執政困境，有如泰山崩於前，要如何氣定神閒，化險為夷，恐須練就乾坤大挪移神功才行。

民調詢問，「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示10.2%非常贊同，27.7%還算贊同，24.5%不太贊同，25.7%一點也不贊同，8.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。

游盈隆表示，從長期趨勢看，賴清德上任一年半，過去5個月是他聲望開始走下波，民怨急遽飆高，最惹人怨的時刻。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連5個月，大罷免大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。賴清德總統聲望，從8月到11月，從33.3%到37.9%，只爬升4.6個百分點，相當艱辛；同時，民怨從八月的54.4%到11月的50.2%，只下降4.2個百分點，相當緩慢。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是11月10至12日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

賴清德 民調 罷免

