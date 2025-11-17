鄭麗文會見德駐台處長、秀與5國代表合照 破遭歐洲封殺傳聞

我的頻道

台灣新聞組／台北17日電
國民黨主席鄭麗文在中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）。(圖／國民黨提供)
國民黨主席鄭麗文日前接受「德國之聲」專訪，因評論俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」而引起風波，傳聞指她遭歐洲駐台機構封殺，但鄭麗文16日與德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）會面，雙方就政局、兩岸關係等交換意見。

本報系聯合報報導，鄭麗文昨天在臉書發文，稱近日於中央黨部接見狄嘉信 ，雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流，雙方重申，民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值，雙方認同維持台海和平與穩定至關重要，這也是德國的核心利益。

根據鄭麗文的臉書文章，除強調台海和平穩定的重要性，狄嘉信也表示，德國願持續與國民黨保持緊密聯絡，並期待持續互動交流。

另據台北中國時報導報導，鄭麗文對普丁的說法，有媒體指鄭踩到歐洲各國紅線，稱歐洲國家駐台機構表態「不會再跟國民黨中央互動」。鄭回應報導完全子虛烏有，她當選主席後，馬上有來自歐洲的代表處與她積極聯繫，希望安排會面。鄭麗文連日在臉書上秀出與AIT、日本、新加坡以及英國駐台代表的合照，讓此傳聞不攻自破。

AIT昨也說明，谷立言與鄭麗文近日會面討論台海局勢與區域穩定。谷立言重申，美國對和平的承諾不變，兩岸分歧應以和平、無脅迫方式處理。AIT指出，雙方一致認為對話是處理挑戰的關鍵，當前更應避免任何改變現狀的舉動。藍委林德福認為，AIT此次公開訊息主要是讓民眾放心，因近期確實有疑美論聲音，美方才會特別強調維持和平的承諾，而AIT在發文中提到支持對話、反對單方面改變現狀，明顯是傳遞給賴清德總統的訊號，提醒不要採取可能升高台海風險的行為。

此外，聯合報報導，國民黨副主席張榮恭日前會見中共中央台辦主任宋濤，是否為「鄭習會」鋪路，引發聯想。有藍營立委認為，黨內對鄭麗文過度著眼兩岸關係、在民生內政議題卻未發聲的態度有所質疑，不過，鄭麗文仍在上任蜜月期，雖然對於其路線感到憂慮，但尚在觀望期間。

