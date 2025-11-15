財劃法三讀通過 地方遭砍636億補回 未來補助額不得少於今年

我的頻道

台灣新聞組／台北15日電
立法院三讀通過財政收支劃分法部分條文，國民黨立委在法案通過後高舉「地方財政自主、加速地方建設」的牌子。(記者葉信菉／攝影)
行政院統刪地方政府一般性補助款引發各地跳腳，藍白昨天於立法院再聯手，三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，除了將先前中央砍地方政府的636億元(台幣，以下同)補助款全數填上，還明定未來規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

行政院長卓榮泰批評，再修正的財劃法版本危害政府施政穩定性、破壞財政紀律，使多項福國利民政策無法推動，並削弱中央財政能力、災害應變能力。而政院版的財劃部份條文修正草案近期也將送立院審議，修正案卻要求適用明年度總預算，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。若立院持續推動在野黨版的「修惡版本」，行政院將依憲政體制尋求救濟。

雲林縣長張麗善反問卓榮泰「有完沒完？這樣下去人民才是真的苦」，她說，應站在百姓立場思考才是人民之福。張麗善說，原本財劃法已規定一般性補助款不得低於前一年，「是中央先不按牌理出牌，亂砍地方補助，如今修法只是恢復原來的法定預算規定。」

立法院今年初三讀通過「2025年度中央政府總預算案」，總共刪減2075億元，其中有636億元由政院自行刪減，政院因而將636億刪在地方政府一般性補助款上，各縣市刪減幅度達25%，引發地方強烈反彈。

國民黨團因此再提出財劃法修正案，確保未來中央對地方的補助規模不會再被削減。立院昨天三讀條文明定，中央政府2025年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於2024年8月30日核列2025年度一般性補助款的金額外；另外，更明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

國民黨團總召傅崐萁指出，國民黨、民眾黨去年協力完成財劃法修正，2026年開始各縣市共增加4100億元統籌分配款，但很遣憾民進黨政府大玩文字遊戲，接著又剋扣全國各縣市一般性補助款與計畫型補助款，法律修正是「亡羊補牢」，把錢還給地方政府。

民眾黨立委張啓楷表示，民進黨無法無天砍地方補助款，導致很多縣市出現嚴重傷害，例如台北捷運被砍600多億元、台中捷運補助剩1億多元，「砍到刀刀見骨」，連一般性預算都砍，藍白聯手透過修法把錢救回來。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，去年修財劃法時，財政部就提醒公式錯誤，但在野黨不管，發現錯誤才又倉促修法，這次修法後，中央將無法把財源挹注給較弱勢的縣市。藍白完全背離財政劃分法的設計邏輯，到時候希望在野黨不要後悔莫及，又要再倉促修法。

政院版最快月底前送立院

先前藍白提案修財劃法，財政部遲未提出版本，財政部次長阮清華說，政院預計最快11月底前將草案送交立院審議；政院版草案秉持兩大原則，分別是釋出規模增加、規模只增不減，政府釋出的總規模，也就是統籌分配稅款加一般性、計畫型補助款，一定會比2025年的財劃法版本增加。

