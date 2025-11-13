蔣中正後第1人 鄭麗文兼任革實院長 為黨員親自授課

國民黨主席鄭麗文。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 主席鄭麗文 昨在任內首場中常會宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來會親自授課，秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力，讓國民黨的價值和思想得到更多人認同。值得注意的是，鄭麗文是繼國民黨總裁蔣中正後，首位兼任革實院長的國民黨主席。

國民黨昨舉行中常會，通過一級主管人事案。鄭麗文致詞表示，感謝四面八方主動回到國民黨的黨員，希望所有新進黨員都能到革實院上課，由她親自授課，讓革實院能重新成為所有黨員受訓、理解國民黨中心思想、與時俱進，與現實環境充分結合，讓黨員未來都能在各自領域和人際網絡，成為代表國民黨價值和思想的最重要傳播者。未來國民黨有太多工作要進行，希望全黨並肩作戰、團結一致，贏得2026大選，2028重返執政。

國民黨昨天也舉辦「國父孫中山誕辰160周年紀念活動」，鄭麗文率一級主管獻花致敬、領唱國父紀念歌，並邀請年輕網紅到場載歌載舞，呈現截然不同的氣氛。

鄭麗文表示，天下為公的理想，絕不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步步堅持下逐漸實踐，國民黨不只要帶給2300萬人美好的未來與兩岸和平，甚至帶來人類和平大同。

鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭惹議，黨中央有意藉由黨慶活動前往全台與黨員座談。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，鄭麗文有規畫下鄉行程與大家見面，國民黨一定會做好整合及聯繫，鄭麗文會四處了解大家的想法，彙整到中央擬出最好的政策。

針對與民眾黨主席黃國昌 見面進度，吳宗憲說，目前還沒訊息，在野黨之間合作是必然的，但要考量到雙方時間、會談議題。