我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

趙少康曝民眾黨內部民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

記者鄭媁／台北12b日電
中廣董事長趙少康。(記者余承翰／攝影)
中廣董事長趙少康。(記者余承翰／攝影)

中廣前董事長趙少康昨與民眾黨主席黃國昌「便當會」，他表示，黃國昌分享民眾黨的內部民調，新北市長選舉，不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧，都能獲勝；但如果又演變成「三角對決」，蘇巧慧就會勝出。所以必須找出雙方都能接受的公平機制，將縣市長與議員一起納入討論，讓選戰「藍白合」付諸實現。

趙少康說，他跟黃國昌是老朋友，平日就會互傳訊息聯絡，大罷免會大失敗，民眾黨的功不可沒，當時黃國昌就曾應他之邀，到台中迷你蛋參加反惡罷活動。另外，駁斥賴清德的「團結十講」，黃國昌也曾出席他舉辦的記者會表達看法。

趙少康說，這場便當會兩周前就約了，只是因為大家都忙，從上周改期延後到昨天見面，針對2026、2028選舉，藍白「合則兩利、分則兩害」就是勝選密碼，所以能多溝通互動就是好的，計較黃國昌先見他還是國民黨主席鄭麗文，都是多餘，「相信鄭主席跟黃主席一定很快就會安排進行黨對黨的磋商。」

趙少康重申，「一個公平的機制」才能讓雙方都服氣，也能對內向支持者交代，如果以明年三月前達成共識為目標，還有4個月時間，相信一定可以商量出最終方案。不論哪一個政黨，選民跟選區都在台灣，必須訴求台灣選民的支持，一切以台灣選民利益、台灣前途為重，否則就不會當選。

黃國昌 趙少康 民眾黨

上一則

陳其邁報告後走人 引爆藍綠議會衝突

下一則

評／唯一無法訪美的總統 何時輪到賴清德出訪

延伸閱讀

亂罵趙少康不認骨血 民視賠205萬 周玉蔻改口「想和解」

亂罵趙少康不認骨血 民視賠205萬 周玉蔻改口「想和解」
「火車時間到開走」民眾黨盼明年3月前談妥2026藍白合

「火車時間到開走」民眾黨盼明年3月前談妥2026藍白合
新聞眼／鄭主席再不穩下來 就怕誤了藍白合火車

新聞眼／鄭主席再不穩下來 就怕誤了藍白合火車
鄭麗文秋祭挨批 趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

鄭麗文秋祭挨批 趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣