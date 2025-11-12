趙少康曝民眾黨內部民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

中廣董事長趙少康。(記者余承翰／攝影)

中廣前董事長趙少康 昨與民眾黨 主席黃國昌 「便當會」，他表示，黃國昌分享民眾黨的內部民調，新北市長選舉，不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧，都能獲勝；但如果又演變成「三角對決」，蘇巧慧就會勝出。所以必須找出雙方都能接受的公平機制，將縣市長與議員一起納入討論，讓選戰「藍白合」付諸實現。

趙少康說，他跟黃國昌是老朋友，平日就會互傳訊息聯絡，大罷免會大失敗，民眾黨的功不可沒，當時黃國昌就曾應他之邀，到台中迷你蛋參加反惡罷活動。另外，駁斥賴清德的「團結十講」，黃國昌也曾出席他舉辦的記者會表達看法。

趙少康說，這場便當會兩周前就約了，只是因為大家都忙，從上周改期延後到昨天見面，針對2026、2028選舉，藍白「合則兩利、分則兩害」就是勝選密碼，所以能多溝通互動就是好的，計較黃國昌先見他還是國民黨主席鄭麗文，都是多餘，「相信鄭主席跟黃主席一定很快就會安排進行黨對黨的磋商。」

趙少康重申，「一個公平的機制」才能讓雙方都服氣，也能對內向支持者交代，如果以明年三月前達成共識為目標，還有4個月時間，相信一定可以商量出最終方案。不論哪一個政黨，選民跟選區都在台灣，必須訴求台灣選民的支持，一切以台灣選民利益、台灣前途為重，否則就不會當選。