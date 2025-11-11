鄭麗文捲吳石風波 藍嗆綠大吃「轉型正義」自助餐

我的頻道

記者鄭媁、黃婉婷、林銘翰／台北11日電
國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，因場內出現高階共諜吳石照片，遭綠營砲轟。 （本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，因場內出現高階共諜吳石照片，遭綠營砲轟。 （本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，爭議延燒。民進黨昨續攻鄭麗文歌頌迫害中華民國台灣國家安全的人，配合中共的統戰滲透。國民黨回應，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，硬拿過往傷痛來政治操作，對國家與遺族都是再一次的打擊。

鄭麗文則貼出受訪影片重申，二二八或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這是非常嚴肅的歷史問題，應該不帶任何政治偏見，尊重與還原歷史的真相；面對這段悲情的歷史，尋求的是和解、撫平傷痕，不是在傷口上惡意撒鹽，擴大裂痕，擴大內部對立，這與紀念二二八和白色恐怖的初衷完全背離。

國民黨指出，民進黨假轉型正義之名，長年來追思過不少共產黨員，前總統陳水扁以市長身分、立委范雲等都曾出席馬場町紀念活動；如今鄭麗文願意回歸「思想不應被打壓」立場面對歷史，也敘明情報工作者與政治受難者的界線，民進黨卻拿來大作文章，無疑是大吃「轉型正義」自助餐。

國民黨表示，當共諜出現在民進黨執政的府院黨，外交部、總統府更淪為共諜巢穴，最大嫌疑人的吳釗燮為何還能擔任國安會秘書長，負責全國安全及情報？現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。

民眾黨主席黃國昌昨天受訪時表示，「吳石是共諜，不是政治受難者，這是清楚的客觀事實」，國民黨內部也出現非常多聲音，蔡正元也提出很直接的評論，相信鄭麗文都有聽到；民眾黨還是堅持捍衛台灣自由、民主、法治及人權的生活方式，這些都是不變的原則。

國民黨青年部前副主任丁瑀昨也赴黨中央抗議，要求鄭為「踐踏中華民國尊嚴」道歉；但因未申請場地遭黨工擋下，一度爆發口角。

鄭麗文昨公布新一波人事案，大陸事務部主任由考紀會主委張雅屏兼任。張雅屏曾擔任國民黨組發會主委，也是前黨主席洪秀柱特助。

國民黨 鄭麗文 民進黨

延伸閱讀

