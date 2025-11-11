黑白集／拿吳石當助選員 滑稽的民進黨

鄭麗文 參加白色恐怖秋祭，因場內出現高階共諜吳石照片，遭綠營砲轟，藍營也罵聲不斷。民進黨 更藉此攻擊南台強棒柯志恩和謝龍介，指他們是「紅統主席」的支持者。民進黨把吳石當成最佳助選員，不免滑稽。

鄭麗文出席馬場町秋祭，旨在悼念白色恐怖受難者。主辦的「政治受難人互助會」，會前稱活動與吳石無關，但現場卻將其照片與其他受難者並列。言而無信，是否也受到哪方面滲透？

無論如何，這場「吳石風波」切出了三個新思考面向：一，民進黨長年將「白色恐怖」攬為自有資產，其實缺乏正當性；因為當年被槍決者包括許多大陸共諜和左傾思想犯，那是亂世的國安現實。二，鄭麗文同時追悼兩岸受難者，希望未來台灣每個人都不需要為政治信仰付出生命的代價，展現了更大的包容。三，真誠的悼念，是為化解仇恨，台灣今後不需要再被民進黨無盡的白色恐怖指控裹脅。

白色恐怖年代主要是為防中共 滲透，吳石共諜案是最嚴重的一樁。如今中共正歌頌吳石，民進黨也拿吳石為選舉造勢，不覺得錯亂？

可堪一比的是，蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」之邀在歐洲議會演說，誇稱「外交大突破」，其實只是「借場地」。更有人造謠，說是花大錢換來的。台灣處境艱困，藍綠一味互貶，只是徒添裂痕。