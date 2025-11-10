我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

黑白集／補充保費新制炸鍋 行政院長看到新聞才知道

黑白集
衛福部長石崇良（中）8日在台大醫院國際會議中心出席學術演講會，回應健保補充保費等議題。 (記者邱德祥／攝影)
衛福部長石崇良（中）8日在台大醫院國際會議中心出席學術演講會，回應健保補充保費等議題。 (記者邱德祥／攝影)

衛福部長石崇良拋出補充保費新制鬧得滿城風雨，行政院緊急喊卡，媒體掌握內幕消息，政院高層竟然「看報才知道」。行政院長卓榮泰隔天也在立法院證實，他是看到新聞才知道衛福部發出預告，但他仍強調「還不是定案」。賴政府自稱「AI行動內閣」，但資訊落差到彷彿停留在飛鴿傳書年代，令人錯愕。

衛福部打算擴大收取補充保費，小資族大炸鍋。石崇良隨即聲稱，「只是想法，沒有定案」；卓揆則尷尬解釋，他知道補充保費新制大原則，但內容還沒討論到完全定案，他看新聞報導才知道衛福部有一個預告。

無獨有偶，副總統蕭美琴10月接受外媒訪問時證實，台灣晶片生態系將赴美投資；當時國發會主委葉俊顯也稱看報導才知道，引發立委不滿。但連卓揆都靠新聞報導掌握衛福部政策，國發會狀況外也就不令人意外了。

前總統馬英九當年一句看報紙才知道，被綠營霸凌揶揄「看報治國」；但前總統蔡英文對於內閣人事、口譯哥駐美，也曾稱「我看報紙才知道」。昔日馬政府若是老派風格，如今民進黨政府也只是「龜笑鱉沒尾」。藍綠執政皆證明，當政府溝通失靈，報紙仍是掌握國政的重要媒介。

重大決策急轉彎，官員個人跌倒事小，全民若因此受重傷，那就「不是AI，而是BI（台語：悲哀）」。(轉載自聯合報)

保費 AI 馬英九

上一則

中國船闖金門禁限制水域 刻意匿蹤 遭疑台灣之盾破口

下一則

接棒學長「超人醫師」的南迴診所 高元：加入傻瓜行列

延伸閱讀

健保費驚漲 華人嘆吃不消 業界：取消更得不償失

健保費驚漲 華人嘆吃不消 業界：取消更得不償失
新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？

新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？
台解急診壅塞 觀察床明年改短期住院 專職護理人員照顧

台解急診壅塞 觀察床明年改短期住院 專職護理人員照顧
補充保費新制政院高層看報才知 民怨炸鍋急喊停

補充保費新制政院高層看報才知 民怨炸鍋急喊停

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活