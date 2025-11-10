觀察站／綠高市初選 民調打泥巴戰 林岱樺最大變數

我的頻道

記者 徐白櫻
民進黨高雄市長初選，立委邱議瑩（右起）、賴瑞隆、許智傑與林岱樺（左）四搶一，國民黨料將由立委柯志恩（左二）代表出戰。（本報資料照片）
民進黨高雄市長初選，立委邱議瑩（右起）、賴瑞隆、許智傑與林岱樺（左）四搶一，國民黨料將由立委柯志恩（左二）代表出戰。（本報資料照片）

民進黨2026年台南、高雄市長及嘉義縣長初選，今起領表登記。對於身兼民進黨主席的賴清德總統，2026年選舉不僅是期中考，更攸關總統連任之戰，有輸不得的壓力，但「綠到出汁」的台南市及高雄市，卻陷入分裂危機，黨內互打搬上檯面、刀刀見骨；高雄部分，立委林岱樺仍是黨內最大變數。

民進黨2026高雄市長初選4人拚戰，近期傳出的「內參民調」、甚至「地下賭盤」排序不盡相同，選情渾沌。目前林岱樺擁正國會支持、邱議瑩明顯與市長陳其邁結盟，反倒是新系賴瑞隆、許智傑也未明顯獲賴清德總統支持。

五花八門的民調數據之中，4人幾乎都贏過國民黨立委柯志恩，但藍營內部人士說，這些民調非常不真實，且充滿個人政治算計，3年前民調預估陳其邁會贏柯志恩40萬票以上，最後只贏20幾萬票，兩者落差極大，目前4位綠營立委民調中，互比民調尚在誤差範圍內，柯志恩在部分行政區有競爭優勢，不可能隨便一個人都會贏柯。

最近三個月以來，高雄市長初選民調「大爆發」，尤其林岱樺岡山造勢後達到顛峰，傳出民進黨內參民調、地下賭盤民調，讓初選資訊混亂、可信度被質疑。一名資深黨員說，每個候選人都說自己最好，「今天賴瑞隆在LINE群組發出第一名民調，許智傑馬上拋出他後來居上的證據」，彼此互相角力，沒完沒了，「上面演得很高興，下面的人反而很淡定」，讓選民的判斷力變好，不會盲目相信民調。

一名綠營黨工也觀察，賴總統直接布局高雄初選的著力不如台南，賴瑞隆為前市長、監察院長陳菊子弟兵，傳出他支持者對外稱「大賴（指賴清德）挺小賴（指賴瑞隆）」，盼能增加聲勢，不過賴總統迄今公開談話也沒令人感受有偏好四人哪一人。

另名高雄綠營人士說，林岱樺首場造勢成功，導致黨內競爭趨激烈，目前林岱樺仍是黨內最大變數，難保接下來兩個月不會有其他狀況造成黨內廝殺。

民調 林岱樺 民進黨

新聞評論／賴清德的酬庸算計與派系政治 栽在民意手裡

硬挺林岱樺傳賴清德不滿 黨內憂林佳龍地位岌岌可危

傳可能脫黨參選高雄市長 林岱樺：若初選公平 願賭服輸

角逐高市長 林岱樺大造勢炒熱選情 綠對手加速整合

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

