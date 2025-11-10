我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

縣市長初選起跑 綠憂總統人馬公平性

台灣新聞組／台北10日電
民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）競爭台南市長初選，充滿硝煙味，賴清德總統（中）角色引關注。（本報資料照片）
民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）競爭台南市長初選，充滿硝煙味，賴清德總統（中）角色引關注。（本報資料照片）

迎戰2026年地方選舉，民進黨縣市長必須初選的台南市、高雄市及嘉義縣3選區，今天起至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。其中，高雄「4搶1」最為激烈，台南府城上演「妃憲之戰」。綠營人士觀察，賴清德總統兼任民進黨主席，台南高雄各有其子弟兵及同屬新系的成員參與初選，能否力求公平，成為影響初選結果的重要關鍵。

雖然外界質疑部分縣市初選方式不公，甚至擔憂恐將出現報復性投票等，但不具名綠營立委表示，陰謀論說法不值一駁。民進黨立院黨團幹長鍾佳濱表示，相關指控要有證據，否則就只是在造謠。

民進黨在高雄市、台南市及嘉義縣執政屆滿，由於爭取參選者不僅一人，將辦理初選決定提名人選。賴清德日前在中常會宣布三點提醒，要求參選人不得做出損害民進黨形象或違背人民期待的行為、也不得透過任何手段影響公平競爭，並嚴禁相互攻訐。

依民進黨初選公告，完成登記後進行黨內協調至今年12月16日止，如無法達成協議，由中央黨部辦理民調決定提名人選；初選民調為2026年1月12日至1月17日。

高雄市長部分，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都盼順利出線，延續港都執政；其中，邱議瑩今天可望搶頭香登記，許智傑預計13日登記，賴林尚在安排中。

台南市長部分，賴清德子弟兵立委林俊憲與原正國會立委陳亭妃早在1年前就已是楚河漢界，近日更頻頻隔空較勁，火藥味濃，兩人傳出皆有意於12日周三上午前往登記。

嘉義縣長部分，海線立委蔡易餘已表態爭取，挑戰者為嘉義縣議員黃榮利。蔡易餘以自己目前單身，選定11日上午11時11分登記，黃榮利預計同一天的下午2時登記。

蔡易餘、黃榮利在黨內並非首次對壘，2023年立委選舉，黃榮利就宣布挑戰當時拚連任的蔡易餘，黃最終在黨內協調下退選，此次黃決定要初選，年初就掛出與賴總統同框的看板。

民進黨陸續提名2026縣市長人選，國民黨也加快速度。國民黨黨務人士表示，已著手研擬2026縣市長提名辦法，最快在本月中下旬送中常會，獲通過後就可正式啟動各縣市提名作業。

國民黨人士表示，相關提名辦法會參考2018年模式，看依據各縣市狀況及運作上是否符合當前的環境，再分批啟動提名作業。

國民黨人士說，繼續爭取連任的縣市長最單純，包括台北、桃園、基隆、苗栗、南投及連江，原則上會直接提名；非連任縣市方面，若僅一人表態競逐，提名作業也會相對單純，不過，也會視選區狀況有所調整；若有超過一人以上爭取提名，再由提名小組視情況擬定方式決定人選。

至於藍白合作的縣市，黨內人士表示，仍待兩黨提名制度確立後，再行討論合作模式，一定以勝選極大化的原則推出最強人選。

50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲

蕭美琴副總統的「煙火外交」口號再推新、仍無參與重要國際組織

鄭麗文出席秋祭挨批 陳玉珍：怎不說民進黨紀念共諜？

台志願役士兵「四年1.2萬人賠錢求去」立委質疑2原因使然

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

