鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

快訊

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(記者胡經周／攝影)
國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無關。前立委陳學聖認為，明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，甚至會一路打到2028總統立委大選，國民黨候選人會很辛苦。

陳學聖說，民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，今就喊話支持國民黨候選人柯志恩就是支持鄭麗文路線。有公職人員說，民進黨候選人明年選戰時，一定會挑釁問「你是台灣人，還是中國人。」更有人沙盤推演，會有人喊「支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選中國國民黨」。

陳學聖說，這種二選一的戰法，就是要操作選戰對立，讓複雜的背景簡單化，逼對方表態。這時真的有理說不清，特別是在選戰那麼短短幾天。

陳學聖指出，2016換柱風波，讓國民黨重傷，當時洪秀柱的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？

陳學聖說，原本大家對鄭麗文當選，是期望她的動能、戰力能給國民黨再生的活水，但萬一定錨不對，方向錯了，一人就可能會翻覆了一黨。現看來，鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，她的每一步，每一個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。

陳學聖建議，鄭麗文要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。

國民黨 鄭麗文 民進黨

延伸閱讀

再撇秋祭不紀念吳石 鄭麗文重提「國共不必兵刃相見」

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

出席白色恐怖秋祭 鄭麗文：邀請函沒看到「吳石」二字

不滿鄭疑祭悼共諜 蔡正元：乾脆改名「中國國民投降黨」

