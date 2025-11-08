國民黨突廢2年條款 藍委疑傅崐萁成「萬年總召」柯建銘第二

我的頻道

台灣新聞組／台北8日電
國民黨立院黨團7日召開黨團大會，內部決議解除黨團總召兩年條款，傅崐萁（圖）將可繼續尋求連任總召，有委員質疑恐成「民進黨團總召柯建銘第二」。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨立院黨團昨早召開黨團大會，決議廢止黨團總召連選得連任一次的「兩年條款」內規，現任總召傅崐萁將可爭取連任。國民黨主席鄭麗文表示，尊重黨團自主；傅崐萁受訪則說尊重決議，並強調民進黨團、民眾黨團的總召都可以連任，彼此「武器要均等」。

據國民黨團內規，黨團總召一年選一次、連選得連任一次，也就是黨團總召成功連任，最多擔任二年，俗稱「兩年條款」。傅崐萁從立法院本屆第一會期起擔任總召，按照舊制傅崐萁將於明年一月底卸任。但國民黨團廢止兩年條款後，傅崐萁未來可連選連任多次。

據了解，國民黨團昨原訂針對NCC人事案召開黨團大會討論，但到了會議快結束時，有部分藍委紛紛離去，一名黨團幹部直接拿出廢止黨團總召兩年條款的連署案，提案約卅多名藍委連署，並宣布開始討論此提案，讓在場部分藍委感到錯愕、遭突襲。

據知情人士轉述，現場約有四、五位藍委開砲反對，一名藍委質疑現在人數不多，突然討論此議題不太適合，也有委員質疑「這樣不就等於是萬年總召、民進黨團總召柯建銘第二」，黨團好不容易建立制度不該就此廢除。

國民黨立院黨團7日召開黨團大會，內部決議解除黨團總召兩年條款，傅崐萁將可繼續尋求連任總召，有委員質疑恐成「民進黨團總召柯建銘（圖）第二」。（記者蘇健忠／攝影）

廢除總召兩年條款最後上演表決大戰，據轉述現場只剩卅多位藍委在場，最後贊成廿四位、反對六位，因此表決過關。

傅崐萁昨日被媒體詢問此事時指出，他人不在場，並強調民進黨團、民眾黨團的總召都可以連任，朝野雙方「武器均等」很重要，國民黨團很民主，他對於任何討論都尊重。

至於傅是否有意願繼續連任？傅崐萁說，「現在還不急」，黨內有黨內的程序與公告，重要的是國民黨要團結，以最大戰力面對賴清德總統政權，如果在野要發揮制衡力量，國民黨要團結在一起。

鄭麗文昨出席馬習會十周年研討會會前受訪表示，自己曾是國民黨團出身，也擔任過國民黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，因此黨團大會所作決議或是黨團內部的選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。

廢除總召兩年條款在黨內看法兩極，國民黨立委徐巧芯公開表示，原兩年條款規定並不合理，應讓此制度有較大開放性。也有藍委私下表示，總召需經驗與作戰能力，國民黨沒有單獨過半，每件事都要跟民眾黨協商，這些都需要經驗與能力。

對於國民黨團決議廢止兩年條款，民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨因人設事，等於認同傅崐萁過去在立院毀憲亂政，那她對國民黨已經沒有任何期待了。

另外，國民黨昨舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭公布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志，其中1412位是新朋友加盟、993位是老戰友回歸。牛煦庭指出，黨中央正積極策畫黨慶相關活動，鄭麗文也會積極參與。

牛煦庭還說明三項不同的入黨管道，直接從官方網站上的入黨申請，也可下載數位黨部App，或親自到各地黨部直接辦理，不論老中青皆可找適合的方式。

