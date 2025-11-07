馬習會十周年 鄭麗文：國民黨要改變被動 成為主動的和平締造者

我的頻道

記者廖士鋒／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文7日下午表示，「感謝馬前總統、習總書記，你們的魄力、擔當、堅持、造福世界的格局，造就當年馬總統任內八年兩岸和平以及馬習會」。（記者廖士鋒／攝影）
7日是馬習會十周年，中國國民黨主席鄭麗文表示，從九二共識、連戰和平之旅、以及馬習會，讓中國國民黨堅定這一方向，會繼續這路線走下去，過去證明我們是對的，盼接下來也扭轉局勢、改變被動，成為主動關鍵和平締造者。

影片來源：聯合新聞網

由馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會主辦的「馬習會十週年研討會」7日下午在台北登場，前總統馬英九因身體微恙臨時無法出席，除鄭麗文外，尚有曾永權、夏立言、張榮恭、胡為真、高華柱、蕭旭岑、陳以信、殷偉、王光慈、邱坤玄、趙春山等多位當時的兩岸事務高層、重要學者參加。此外包含新加坡駐台副代表蕭偉雄、日本台灣交流協會台北事務所等外國駐台人員也有參加。

鄭麗文致詞時說，時間好快，自己正是2005年連戰邀請其加入中國國民黨團隊陪伴連戰進行歷史性破冰兩岸和平之旅，1992年也是「東方智慧最高展現、兩岸中國人智慧最高展現」，我們有了九二共識，開始交流對話，到2008年政黨輪替，國民黨執政迎來兩岸真正春暖花開，中華民國可以外交休兵、打開多少國際空間，「過去八年到現在接近十年時間，不見了」。

她強調，連戰在踏上中國大陸的第一步前，台灣內部非常緊張對峙，出發前在機場還有人等著要砸雞蛋、可能要對團員暴力相向，沒有人知道連戰此團踏上大陸土地後到底是什麼效應，「結果到南京那一秒鐘開始，兩岸人心變了，變得更柔軟到友善，不再相信兵戎相向，相信透過和平交流可以迎向更好未來」。十年前馬前總統即將卸任前，兩岸領導人秉持這樣的方向用更開闊的格局、胸懷，成就了在新加坡的馬習會，全世界高度關注。馬習會前相信也有各種不同評價阻力，不只台灣內部，全世界也帶著既期待又怕受傷害眼光看著，結果一樣，全世界給予最高度肯定，不管來自日本美國歐洲，全世界媒體都鬆一口氣。

鄭麗文表示，特別提這段歷史，因為很不幸，最近美國重要智庫媒體在一次提到我們領導人是魯莽政治領袖，「我替我們賴總統很不值，當他們毫無保留配合來自於國際社會的期待時，結果當不同國家利益轉變，當他們對中國大陸有不同戰略行為需求時，馬上換一張臉，就說我們領導人是魯莽政治領袖」。

鄭麗文重申國民黨立場，「一我們不會成為麻煩製造者，二我們也不會淪為大國博弈地緣政治的犧牲品」。第三，最高主導原則是要成為「和平締造者」，只要台海沒事，不只日本沒事、區域沒事，全世界都沒事。

她強調，中國國民黨是今天唯一可能起這個關鍵效應、讓兩岸和解、確保兩岸和平、全世界都能鬆一口氣（的角色），「這是國民黨不可推卸責任，也是我們承諾」。她說，相信從九二共識、連主席和平之旅、馬習會，中國國民黨會堅定這樣的方向跟路線，繼續走下去，「過去證明我們是對的、證明這是國際社會所期盼的，接下來我們也會扭轉今天台海兵凶戰危局勢，台灣被迫逼到牆角的局面、改變被動狀態，成為主動的關鍵和平締造者」。

最後鄭麗文表示，非常感謝新加坡長期勇敢堅定為區域和平、兩岸關係做出卓越貢獻。「也感謝馬前總統、習總書記，你們的魄力、擔當、堅持、造福世界的格局，造就當年馬總統任內八年兩岸和平以及馬習會，也希望秉持同樣信念，我們繼續在這條路勇敢堅定走下去」。

國民黨副主席蕭旭岑則代替馬英九發表致詞說，十年前再過一小時又十分鐘，兩岸領導人要在新加坡香格里拉飯店見面，這是歷史時刻，當年參與這一歷史時刻的長官學者同事都來到現場，很感謝當年提供場地的新加坡代表，都到現場。他強調，兩岸有互信基礎，連最高領導人都可以坐下來。

他說馬英九上午臉書貼文最重要的兩點，第一是希望賴清德總統能回到兩岸共同政治基礎也就是九二共識反對台獨，這是根據《中華民國憲法》，第二是期許鄭麗文主席帶領國民黨團隊，恢復國共兩黨交流，帶給人民穩定。馬習會證明有互信、有共同基礎就可做到保障兩岸和平跟幸福。

國民黨主席鄭麗文7日下午在馬習會10周年研討會上強調要成為和平締造者。（記者廖士...
