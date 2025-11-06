趙少康罷免亮票案 北檢認定兩次故意亮票 起訴從重量刑

我的頻道

記者蕭雅娟╱台北6日電
中廣董事長趙少康投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對摺投入。（本報資料照片）

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，日前出庭稱沒有故意亮票。台北地檢署今偵結，認定趙少康二度出示罷免票圈定面公媒體拍攝，企圖輕描淡寫一語帶過，依選罷法不得將圈選內容出示他人罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，趙少康在726投票日上午９時許，在台北市大安國民中學第581號(社會教室)投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票區行進之際，經擔任選務工作的主任管理員提醒「應折好選票」趙明知現場有眾多媒體拍攝，仍平舉罷免票於胸前，將罷免票刊印同意罷免、不同意罷免二欄面，朝身體外側供媒體拍攝。後來趙放下選票，主任管理員再度提醒「不得有亮票行為」，趙繼續前行並低頭檢視手中罷免票，至投票匭前、投入選票前，再度左手持罷免票「以靜止狀態」供記者拍攝圈定面後，再反轉朝向自己，待記者拍攝完成後，才將罷免票投入票區。

726投票日後，趙少康解釋一時失誤，不小心把選票背面當正面展示，露出正面，這是錯誤示範。趙少康日前到北檢應訊，趙少康說「沒有亮，哪有亮，展示票，沒有亮」。記者追問展示正面還是背面？趙少康表示：「我怎麼知道？那麼小一張票，你們記者在那麼遠的地方我這樣晃一晃，怎麼知道正面還是背面，有正面有背面呀。誰知道你們有的拿長鏡頭，有的定格拍的，我們怎麼會知道，只是表示有投票而已，並沒有故意要亮票，檢察官等一下問我我也會這樣講。」

趙少康表示，大安分局已傳訊他，已經講過了「我覺得這事情，勞師動眾，浪費司法資源」。

北檢認定，趙少康涉違反公職人員選舉罷免法投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人之規定而犯不得將圈選內容出示他人罪嫌。檢方指出，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動甚或親自擔任候選人，對於亮票規定應知之甚詳，仍在罷免投票過程中刻意違反法律規定，先後兩次出示其圈定內容，事後飾詞推託辯稱「非故意」企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，建請從重量刑。

罷免 趙少康 投票

