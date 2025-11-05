我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

硬挺林岱樺傳賴清德不滿 黨內憂林佳龍地位岌岌可危

記者蔡晉宇、周佑政／台北5日電
外交部長林佳龍（圖）被批與國安會秘書長吳釗燮搶功內鬥。（記者蘇健忠／攝影）
外交部長林佳龍（圖）被批與國安會秘書長吳釗燮搶功內鬥。（記者蘇健忠／攝影）

CNN日前報導，外交部長林佳龍9月間赴紐約出席聯大場邊聚會，美官員皆因公缺席。此外，林佳龍日前大動作表態力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，也讓黨內有諸多批評。雖外交部大動作澄清，指CNN報導明顯謬誤，但民進黨人士憂心，林佳龍無論是擔任部長公職，或其領導的黨內派系正國會都出現狀況，在執政黨團隊地位岌岌可危。

民進黨人士表示，林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期存有歧異，但自從林佳龍上回穩住外交部對駐美代表的掌控權，成功說服賴清德總統不出手換人，再加上外交部相對坐擁資源，林佳龍比起身居幕後的吳釗燮，更有發揮的舞台。

此外，林佳龍上任以來也不斷把握住表現的機會，例如頻頻穿梭歐美找機會替台灣發聲，就是在美國總統川普的外交政策不確定下，努力拚外交的證明。

不過，林佳龍日前突然發臉書表態力挺林岱樺參選高雄市長，此舉卻引發黨內極大的不滿與批評。據了解，林佳龍發臉書前，幕僚曾力勸，但林佳龍認為他身為派系領導人，不能不挺林岱樺，且林佳龍也對林岱樺的解釋有所體諒。但也因為堅持發文，引發軒然大波。

民進黨人士也說，從民進黨秘書長徐國勇的反應就能看出，林佳龍發動正國會力挺林岱樺的動作，已經不僅是黨內反彈，甚至也引發民進黨主席賴清德的不滿，加上不斷有人透過外媒放消息，給林佳龍穿小鞋，讓林原來占據的些微優勢消失殆盡，甚至部長寶座也可能岌岌可危。

綠營派系人士表示，放眼民進黨2026年縣市長提名布局，正國會在幾個傳統地盤面臨勢力萎縮，包括宜蘭、基隆、新北等地，首長提名恐全數落空，僅剩彰化縣長較有機會獲得提名，林佳龍會有選舉焦慮，其來有自。

該人士分析，正國會在賴清德上位時就選擇遞交「投名狀」，成為「信賴大聯盟」的一部分，而非像英系走上「維持主體性」道路，卻也讓整個派系承當「受制於人」的風險；如今林佳龍硬挺林岱樺，與賴系關係開始出現矛盾，高層若要以此做文章，甚至牽動外交部長一職，林目前掌握的籌碼其實並不多。

民進黨 林岱樺 賴清德

