吳音寧任台肥董事最高可年領500萬 卓榮泰也認該檢討官派肥貓

台灣新聞組／台北5日電
台肥公司4日召開第36屆董事會，吳音寧並未如預期接任董座。（本報資料照片）
台肥公司4日召開第36屆董事會，吳音寧並未如預期接任董座。（本報資料照片）

台肥新任董事吳音寧並未如預期接任董座，國民黨立委李彥秀昨質疑，吳音寧若出任董座，年所得高達1500萬元台幣（台幣，下同，約48.5萬美元），遠超過總統、閣揆與農業部長薪資，吳不需要任何「硬性」資格，只要農業部願意背書，就可爽領高薪當肥貓董座，她要求行政院全面檢討官派高層薪資，台灣是否還要有這麼多的酬庸與肥貓？行政院長卓榮泰坦言，「該檢討」。

本報系聯合報報導，國民黨立委林德福質詢說，原台肥董事長李孫榮本來任期到後年6月，為什麼突然下台？卓榮泰語帶保留說，人事調整異動當然有其特殊原因，但現在仍在過程中，等能跟大家報告時，自然會跟大家報告。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，「懸崖勒音寧，時猶未晚」，誰可以接受吳音寧去當「高薪實習董事長」，她除了跟民進黨關係好，拿不出任何實績，連綠營內部都有雜音，賴清德總統別用綠營得道雞犬升天模式，幸好最後「肥水沒落音寧田」。

民眾黨主席黃國昌指出，民進黨派系爭相啃食國家資源、大剌剌酬庸自家人，招致人民唾棄與反彈，吳音寧人事案才不得不臨時髮夾彎。從去年台灣金聯、再到今年台肥，凸顯賴政府人事進退失據、治理國政偏聽，非得要等台灣社會怒火全面引爆，賴政府才願意稍加收斂。

民進黨立法院團幹事長鍾佳濱說，對吳音寧的許多批評都是用過去的標籤，若要說酬庸，台北市前市長柯文哲任命高中同學李文宗當北捷董事長，以及不曾當捷運上班族的連勝文擔任悠遊卡公司董事長，「這才是酬庸、不專業」。

國民黨立委王鴻薇反嗆，連勝文是哥倫比亞大學法學碩士、博士，擔任悠遊卡公司董事長時讓公司由虧轉盈，絕對看得懂財報，「贏吳音寧不只一條街」；這次吳音寧台肥風波，是把國營事業淪為派系分贓酬庸，賴總統要負最大責任。

「最強菜農」林佳新說，吳音寧是獨派跟英系的人馬，賴清德這招跟當初對待呂政璋一樣，讓「小音寧」被刷數天後圖窮匕見，賴知道內外反彈會很大，只是為了安撫派系，順勢再推出新人選的手段而已。

台北中國時報報導，吳音寧這次落馬台肥董事長，但她仍是台肥官股董事，每年還是可領100至500萬元酬金的「小肥貓」。不過，吳音寧現為行政院中部辦公室副執行長，依法可兼任，但每月支領總額不得超過2萬元，就看吳如何抉擇。

對於吳音寧「陣前落馬」，前台大農經系主任徐世勳認為，「沒擔任董事長才是好事」。他指出，台肥作為台灣最大肥料供應商，業務牽涉國際原料採購、價格波動判斷及政府補貼政策，絕非簡單事務，而吳音寧過往的資歷，難以涵蓋台肥的業務及國際貿易專業。

徐世勳還提到，台肥公司最驚人也最複雜的是土地資產相當龐大，甚至有非常多筆土地坐落在台北市，因此，台肥根本就不適合由國家、政府介入領導，應完全回歸民營，也能夠斬斷政治酬庸的可能性，讓專業人士掌管專業事項。

