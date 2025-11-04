鄭麗文公布縣市黨部主委喊「重回第一大黨」2028完全執政

我的頻道

台灣新聞組／台北4日電
國民黨新黨主席鄭麗文（中）3日首次出席國民黨中評會，向出席黨員致意。(記者邱德祥／攝影)
國民黨新黨主席鄭麗文（中）3日首次出席國民黨中評會，向出席黨員致意。(記者邱德祥／攝影)

國民黨主席鄭麗文昨在上任後的第一個上班日，公布各縣市黨部主委人選。她在中評會致詞表示，明年國民黨不但要延續戰績，更希望重點突破艱困選區，翻轉南台灣，打破綠色執政的魔咒；並在2028年重回第一大黨，完成完全執政的重要使命。

鄭麗文指出，國民黨現在有這麼多執政的縣市，都一一交出無比亮麗的成績單，受到人民的高度肯定，但為什麼這麼多五星級、六星級的縣市長，國民黨的支持度還是沒辦法超越民進黨，回到第一大黨的地位？「我們要不斷自我檢討、自我實踐，一定要扭轉頹勢跟劣勢扭轉過來，不能丟了這一代中國國民黨人的臉」。

鄭麗文說，國民黨要重回台灣的第一大黨，不是因為可以給什麼高官厚祿；國民黨之所以要重返執政，是因為要保衛中華民國民主自由法治的社會體系，捍衛好不容易創造的經濟奇蹟，更重要的是要終結兩岸自相殘殺的悲劇，「我們必須證明給全世界看，能用我們的智慧跟決心，開創兩岸百年和平的基業。」

鄭麗文並喊話，國民黨2028要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，要團結所有的在野力量，甚至要讓對民進黨唾棄失望的力量都靠過來，完成和平政黨輪替，讓國民黨重新成為名副其實的第一大黨，國會過半取得政權，完成完全執政的重要使命。

地方黨部主委人事，被視為備戰2026大選的布局之一。除了桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任，留任比率近八成。

台北市黨部方面，前主委黃呂錦茹因續任意願不高，經徵詢，確認由代理主委、議長戴錫欽續任主委。新北市黨部主委黃志雄、宜蘭縣黨部主委林明昌也留任，為後續藍白合作鋪路。戴錫欽表示，他曾建議讓前主委黃呂錦茹回來接，因黃呂婉拒，黨中央希望他協助黨部運作，他無法再推辭。

桃竹竹苗方面，桃園市黨部主委由議長邱奕勝推薦的前黃國園黨部主委蔡忠誠接任；新竹市經議長與地方建議下，由軍系的黃國新黨部主委王志豪接任，苗栗縣是縣長鍾東錦推薦議長李文斌接掌，獲鄭麗文首肯；新竹縣則是由現任主委陳見賢留任。

黨內人士表示，蔡忠誠兼任桃園市黨部副主委，被邱奕勝視為「安定」人選。軍職出身的王志豪口才流利、親和力強，代表黨中央權衡傳統黃復興系統與新世代黨員，也被寄望可作為藍白合作橋樑。蘇柏興與派系、府會溝通無礙，可視為明年選戰維穩人選。

鄭麗文表示，全台灣各縣市黨部主委的人事已底定，主委的任命，當然是高度尊重地方的生態跟需要，也希望是充滿戰鬥力。

對於化身「行動黨主席」走訪地方，她提到，由於謝票行程都還沒完成，「一定會全台灣都去」，但重點會放在南台灣。

另外，鄭麗文日前接受外媒採訪，提及「俄羅斯總統普亭不是獨裁者」，引發熱議，傳出有歐洲國家駐台機構表態不會再和國民黨中央互動。鄭麗文昨受訪時斥是子虛烏有，歐洲代表處在她當選後馬上積極聯繫盼能會面。

鄭麗文昨出席中評會前受訪表示，從她選舉期間一直到現在，媒體、社群上有非常多不實傳言，大家都傳得跟真的一樣，這完全是子虛烏有；事實上，在她當選後，馬上有來自歐洲代表處積極聯繫，希望能安排會面，她都把相關行程安排在正式上任後。

對於鄭麗文過去曾喊，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，國民黨副主席蕭旭岑昨接受廣播專訪時表示，民進黨操作「中國人」這個議題將國民黨困住，把政治與文化混為一談，試圖讓大家誤以為「只要我說我是中國人，就代表我認同中華人民共和國」，但這是不對的。

國民黨 鄭麗文 民進黨

