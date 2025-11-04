我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

黑白集／酬庸適足以害之 早凋了吳音寧

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧（前）將出任台肥董座，她過去在北農擔任總經理期間引發諸多爭議，遭質疑是「高年級實習生」。(本報資料照片)
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧（前）將出任台肥董座，她過去在北農擔任總經理期間引發諸多爭議，遭質疑是「高年級實習生」。(本報資料照片)

賴政府內定吳音寧出任台肥董事長，外界議論紛紛，和她當年空降北農總經理被譏為「高薪實習生」一樣。不同的是，當年是年薪250萬元(台幣，下同)的小白兔，如今則是年薪1500萬(約48.5萬美元)的大肥貓。

同是酬庸，台肥董事長李孫榮為賴總統好友，任期到2027年，卻被提前擠下。換得如此粗暴，若非李孫榮有問題，就是彰化政情有狀況，需要吳音寧離開是非地。還有一說是賴釋出善意給小英人馬，以拉攏英系。反正，「適才適所」的說詞沒人會相信。

這項人事，對民進黨沒有任何加分作用，只會讓其酬庸文化愈發被民眾看破手腳，讓青壯世代愈發失望。吳音寧年紀輕輕、資歷平平，到底在酬庸她什麼？反過來看，這項安排，也在摧毀吳音寧的昔日光環，提早將她送入養老院

吳音寧早年充滿革命熱情，曾深入墨西哥查巴達地區採訪民族解放軍，寫下「蒙面叢林」一書，並參與台灣的農村改革運動。豈料，她的三個公職都是從天而降，無關其專長，反而暴露了她的弱點。愛之適足以害之，正是如此。吳音寧一向力抗既得利益和酬庸，沒想到，自己到頭來竟也走上酬庸之路。台肥董事長頭銜之德不配位，讓她提早凋零。

去年吳音寧在立委選戰，力攻藍營的謝衣鳯家族勢力龐大；未料時空流轉，她自己的「吳家」也已勢力通天。從北農、政院中部辦公室、到台肥，吳音寧坐得安嗎？(轉載自聯合報)

養老院 墨西哥 解放軍

上一則

走不出情傷…35歲男砍傷、挾持前女友 當警面墜15樓亡

下一則

「每次人事都有力量在運作」前政委張景森：台肥遲早會出事

延伸閱讀

台肥任命案的派系棋盤

台肥任命案的派系棋盤
吳音寧上位 前政委看台肥人事異動「神祕兮兮、遲早出事」

吳音寧上位 前政委看台肥人事異動「神祕兮兮、遲早出事」
冷眼集／吳音寧掌台肥 不僅酬庸更曝綠營用人陋習 恐失民心

冷眼集／吳音寧掌台肥 不僅酬庸更曝綠營用人陋習 恐失民心
為何找吳音寧任董座？議員曝台肥土地資產肥到流油

為何找吳音寧任董座？議員曝台肥土地資產肥到流油

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉