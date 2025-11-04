傳可能脫黨參選高雄市長 林岱樺：若初選公平 願賭服輸

我的頻道

記者黃婉婷、張議晨、徐白櫻／台北4日電
民進黨立委林岱樺力拚高雄市長初選，圖為本月1日在岡山河堤公園舉辦造勢晚會。（本報資料照片）
爭取民進黨高雄市長參選提名的立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺昨表示，登記領表時她會簽署不違紀參選切結書，她的唯一要求是公平競爭、不攻擊特定參選人，她自然願賭服輸，不必給她穿小鞋。

至於林岱樺涉嫌詐領助理費案遭起訴，正由高雄地院審理中，但她多次公開指控遭「政治追殺」，高雄地檢署認為她屢次評論案情，恐影響共同被告與證人供述，11月1日岡山造勢活動前聲請禁止她發表與案件相關言論，但法院認為檢方主張過度擴張，影響候選人言論自由，日前駁回聲請。

林岱樺表示，地院駁回，並強調無罪推定原則，顯示法院在檢視她的清白，也同時檢視雄檢的起訴品質。

除「封口令」風波，林岱樺因涉貪遭限制住居，長期寄宿他處，日前出庭她自嘲「衣服都穿同一件」，向法院聲請變更住居，盼能返家與母親、胞妹同住。檢方以「姊妹同案恐串證」反對，法院認為限制住居並非剝奪生活自由，且現有具保及限制出境措施，足以防範風險，禁止返家有違比例原則，合議庭最終裁定准許她返家。

民進黨高雄市長初選呈現四搶一激烈局面，除了林岱樺外，還有立委賴瑞隆、許智傑及邱議瑩。林岱樺昨接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時指出，她的民調尚在領先位置，相較自己已經八個月沒動，其他對手都有相關選舉作為、投入資源，「我還能夠在領先位置，我當然有信心」。

林岱樺表示，民進黨11月10日開始登記，領表時就會簽署不違紀參選的切結書，「當然我也會簽」，這是黨內行之有年的規定，她最卑微的要求是有公平競爭的環境，不要攻擊特定對象，這並非人民願意看到的，「有公平的競爭環境，就會有公平的結果，我自然願賭服輸」。

面對官司，林說，她對自身清白有信心，會盡全力採無罪答辯，只要司法公正，就不影響她的參選資格；萬一不幸硬要栽贓或是打擊，她當然會以司法清白作為最重要的捍衛目標。她說，有信心能獲民進黨提名且會無罪。

被問及若不幸未獲提名，是否會脫黨參選，林岱樺強調，「我遵照黨的機制」，她追求的是公平競選環境，還沒登記就有人用她會脫黨參選來攻擊，「這不是很荒謬嗎？」

她質疑，是有人刻意要分化民進黨，還是有人不希望她代表民進黨參選？這不就是攻擊嗎？她一定遵照黨的機制，只要黨把機制辦好，公平公開公正，不要針對特定參選人做相關動作，她只求如此，「我林岱樺非常單純的人，我一心就是要為民服務」，不必給她穿小鞋。

林岱樺 民進黨 民調

台將組「供應鏈國家隊」以「台灣模式」來美投資

新聞評論／美中「新現實」成形 台應尋求與北京對話

