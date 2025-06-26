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朱立倫：賴清德純化台獨清洗反對勢力 黃國昌：變本加厲應道歉

台灣新聞組／台北26日電
國民黨主席朱立倫（右）25日在中常會上表示，賴清德透過大罷免跟司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質，這就是「清德工程」。（記者陳正興／攝影）
國民黨主席朱立倫（右）25日在中常會上表示，賴清德透過大罷免跟司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質，這就是「清德工程」。（記者陳正興／攝影）

賴清德總統在國家團結十講中提及「透過選舉罷免打掉雜質」，在野昨天群起攻之。國民黨主席朱立倫表示，賴清德的團結，就是純化、清洗所有反對勢力。

來源：聯合新聞網

民眾黨主席黃國昌說，賴總統去年說要「洗滌人心」就引發相當高爭議，沒想到如今變本加厲為「去除雜質」，如此言論跟心態讓人不寒而慄，難道這是民主國家總統應說出的話？希望賴總統為失言好好澄清道歉。

台中市長盧秀燕昨喊話，「希望總統不要只談遠古的長毛象，也看看現在的民生疾苦。」盧秀燕昨受訪回應，總統要開講，總統的史觀「我們都尊重、我們沒有反對，我們沒有意見」，但物價漲，民眾生活和產業都很辛苦，既然有時間開講，盼賴清德也能撥出時間「對焦民生疾苦」，讓民眾日子好過一點。

「包容不一樣聲音，才叫做團結。」新北市長侯友宜表示，水跟水也許顏色不同，可以混在一起，但不能叫雜質；侯友宜說，賴總統如果真的要團結，「怎麼會把人民選出來的立委變成一個雜質，要把他打掉呢？」

朱立倫昨在國民黨中常會表示，賴清德正在純化台獨，清洗所有反對台獨的勢力，打著民主的名號行獨裁之實，透過大罷免跟司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質；過去大家已是「其餘人口」，現在台灣大多數的是「雜質」，賴清德做的不是團結台灣、更不是團結中華民國，而是在進行「清德工程」。

國民黨立委柯志恩認為，賴總統的雜質說，不免讓人想起中共也有「過濾雜質、清除毒素、純潔黨的隊伍」說法；國民黨立委吳宗憲認為，賴總統的十講不用等待後續，可用十字總結，「法西斯再起，提槍上戰場」。

賴清德 國民黨 罷免

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