黑白集／幸好沒去國安簡報 否則在野領袖豈不成人形立牌

圖為今年4月舉行「在野領袖峰會」，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）相互致意。（本報資料照片）

中選會剛公告21個選區「罷藍委」成案，將在7月26日投票 ；隔天總統府就宣布，賴總統將啟動「團結國家十講」。更巧的是，依進度算，他的「最後一講」將正好落在罷免 投票日。民進黨 果然不愧「選舉專業戶」。

「十講」主題了無新意，卻充滿反諷。開宗明義，主題是團結、國家和憲政體制；但賴政府不顧國會多數、堅持少數執政，導致憲政體制崩壞；發起大罷免，使社會對立、分裂到了極致。是誰給賴總統勇氣，可以教人「團結」？

果不其然，賴總統第一講談「國家」，即充分展現其「務實台獨工作者」角色。他藉由「拼接歷史」，大肆宣揚獨派立場，將「中華民國總統」身分全拋諸腦後。說穿了，就是與罷團分進合擊、凝聚深綠選民而已。

其他主題，更不值一提。談兩岸、外交、國防、和平，民進黨執政九年多，兩岸兵凶戰危，外交部成斷交部，陸委會擋交流，「避難包」成熱門商品。所謂的「直面台灣聲音」、「傾聽國人想法」，只是虛言妄語。

總統府邀在野黨領袖，6月18日入府聽「國安簡報」。如今看來，幸好藍白兩黨都拒絕參加，否則簡報結束，就是「大罷免成案」，接著賴清德「團結十講」啟動。那麼，在野黨領袖豈不成「獨派團結國家」的背景板，成為「國家不團結」的人形立牌了？(轉載自聯合報)