控罷綠連署偽冒 檢起訴藍新北黨部31人 中央黨工也遭約談

新北地檢署偵辦綠委罷免案偽冒連署，24日依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等共31人。（本報資料照片）

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免 案涉偽冒連署，經二波約談及搜索國民黨 新北市黨部，昨依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀和林建鎰、新北市青工會總幹事王昱人、及立委蘇巧慧罷免案領銜人兼青工會鶯歌會長譚鎮耀及各區黨部執行長、聯誼會長等共31人。

檢調並傳喚國民黨中央黨部組發會黨工約談問訊，國民黨副發言人康晉瑜批評，民進黨 先是發動大罷免意圖清除在野黨，現在檢調再於大罷免前一個月約談中央黨部黨工，自甘墮落淪為民進黨政府的大罷免打手，恐嚇在野陣營，此種辦藍不辦綠的雙標，政治力介入痕跡斧鑿斑斑，嚴重斲傷台灣司法公信力。

康晉瑜質疑，早在3個月前，國民黨立委許宇甄、陳玉珍、羅智強、游顥等人，即與律師一同前往北檢告發罷免藍委之罷團涉嫌偽造文書及違反個資法，迄今檢調查了嗎？約談相關人士了嗎？反觀，面對國民黨的黨公職動輒以大約談、大搜索、大羈押等不符比例原則的形式，在野人心惶惶，其意圖製造寒蟬效應的威權心態昭然若揭。

康晉瑜指出，盤點各地罷團罷免藍委的二階違規連署數字高得嚇人，甚至在罷免鄭正鈐單一案件中就高達1萬693份，破萬件的違規連署；其餘在6月20日中選會公告的各罷免藍委選區之中，也全都高達3000件、5000件，甚至6000件以上，總計逾13萬份的違規連署，檢調不查嗎？如果檢調真的如此在意「錯、偽、抄、假」，以同樣的標準，檢調應立刻大搜索、大約談相關罷免團體，為何遲遲沒有動作？莫非又在給罷團什麼方便？

檢方這次起訴範圍為立委張宏陸、李坤城、蘇巧慧罷免案中涉嫌偽冒連署者，全案經查共偽冒2566份連署，另有僅負責抄寫的19位志工或民眾獲緩起訴、11名領銜人、備補領銜人或志工不起訴；立委吳琪銘罷免案領銜人則另案偵辦中。

起訴指出，涉案人士中，主要手法以身為市黨部書記長的李女，找來各區執行長協助抄寫黨員名冊，部分執行長回頭再找地區聯誼會或志工幫忙抄寫、偽冒罷免第一階段的提議人連署。

檢調今年4月15日發動第一波30路大搜索，約談朱女、三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子、國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、三重區黨部志工應大華及多名地方黨工、志工，和綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘罷免案領銜人、備補領銜人等罷團成員。

後來經檢調勾稽、比對涉案人士供詞及數位還原等跡證後，發現疑似在黨員名冊外流及偽冒連署的過程中，身為市黨部一級幹部的陳女具有關鍵角色，又在4月28日執行第二波搜索並約談陳貞容，同時二度約談朱、羅、蔡等人。

此外，台北地檢署調查罷免民進黨新北市議員陳乃瑜提議書造假案，昨搜索國民黨新北市立委羅明才服務處，約談主任繆維蕙等九人移送。