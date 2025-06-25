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同涉助理費案 林宜瑾、林岱樺同黨不同命 藍諷「信賴就沒事」

記者宋原彰、萬于甄／台北25日電
民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴，高雄市長參選之路埋下變數。(本報資料照片)
民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴，高雄市長參選之路埋下變數。(本報資料照片)

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案遭起訴，角逐2026高市長黨內初選添變數，市長陳其邁說，希望司法毋枉毋縱，初選期程則應愈快愈好；台南市議會國民黨團對比也遭辦助理費案的綠委林宜瑾，現擔任林俊憲選南市長團隊總幹事，諷「真是同黨不同命」。

民進黨廉政會24日也啟動討論林岱樺案，一名綠營地方人士指出，黨內廉政會雖然排案，按慣例是一審判決有罪才會處分，林岱樺雖被起訴，談處分結果還太早，若最終決議對她停權，有違慣例；且林岱樺任七屆立委，地方組織雄厚、支持者堪稱「鐵票」部隊，若停權喪失參選資格，或她退出市長初選，支持者流向預估將成為其他3人能出線的關鍵。

陳其邁受訪時對林岱樺案表示，交由司法偵辦，「我們尊重司法，也希望毋枉毋縱。」至於市長初選期程希望愈快愈好，因為國民黨候選人已經定位，民進黨加速就位，有助黨內整合。

綠營2026高雄市長初選，呈現林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4搶1局面，原本立委選區在大旗美地區的邱議瑩25日將在三民區成立「高雄贏競選辦公室」，戰線拉到市中心的意味濃；陳其邁證實有受邀出席競辦成立，他說，「花到人不到」，祝福的心意不變，若去了一場，其他參選人的競辦成立記者會都要參與。

台南市議會國民黨團昨舉行記者會，高舉標語「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢？」黨團書記長林燕祝議員說，林岱樺短短4個月起訴，而一模一樣的貪汙助理費案，主角換成賴清德總統嫡系弟子林宜瑾，去年8月遭檢調搜索後以100萬元台幣(約3.3萬美元)交保，全案至今過了10個月，還沒進度。

國民黨團也批，林宜瑾涉貪後還能擔任立委林俊憲參選南市長團隊總幹事，民進黨不是一直說自己是清廉勤政愛鄉土政黨，「現在是要大聲告訴鄉親，選對邊就可沒事？」「信賴就沒事？」

對此，南市議會民進黨團表示，請國民黨不要干擾司法偵辦案件，尤其是偵查中個案的評論，只會顯得國民黨想用政治介入司法案件。

林岱樺 國民黨 民進黨

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