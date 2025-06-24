罷免熱戰 游淑慧憂7月有第二戰場 籲國民黨成立指揮中心

台北市議員游淑慧。(本報資料照片)

反制大罷免 ，國民黨 議員游淑慧籲黨中央盡快成立指揮作戰中心，游說，日前罷團已向高檢署告發國民黨立委鄭正鈐涉嫌接受中資選舉、洩漏政府資訊等，是否是民進黨 6月底前確認綠委無人被罷後，7月將開始由司法協助開第二戰場，干擾被罷免的藍委。

面對全台大罷免，第一波24位藍委7月26日將進入第三階段投票，游淑慧說，中選會一點都不中立，這件事已經不用再說，不過令她更在意的是，為什麼5月30日的時候，民進黨立院黨團總召柯建銘就已經說罷免投票是7月26日，是否726有什麼玄機？民進黨還有大絕招、大奧步？國民黨現在要想的是，如何在這一個月內，防止民進黨還操作奧步？

游淑慧說，從民調看，其實大多數人都是反罷免，因大家都不同意政局這麼不穩定，執政黨還在帶頭作亂，但反罷免投票率卻與同意罷免有一定差異。到現在，還有反罷免的民眾說不支持就不去投票，她呼籲這是不對的。選舉與罷免都是選票定勝負，看誰的票多，消極在家說不同意會讓對方得逞。

對於民進黨接下來的策略？游淑慧說，現在國民黨地方都已準備好團結作戰，但面對民進黨未來不可測的陰謀，黨中央要有指揮作戰中心。游認為，民進黨6月底之前，已經先把罷綠委的司法一個一個結案，但她質疑，為何台北宜蘭起訴書這麼剛好一起出來？是打電話說好？還是大家本來都準備好只是按兵不定，然後「數箭齊發，製造國民黨好多地方黨部都涉入？」

游淑慧說，民進黨策略是否6月底清除戰場，確保民進黨立委沒有人被罷免、安全無虞之後，7月開始，要由司法去協助第二個戰場，去干擾被罷免的藍委？現在藍委鄭正鈐已經被告發，接下來第二個會是誰？7月開始是不是北檢、各地檢察官第二場秀的開始？她呼籲黨中央要盡快成立指揮作戰中心。