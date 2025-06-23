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賴清德「團結十講」開跑 朱立倫酸：團結台灣或個人權力？

記者劉懿萱、張策、石秀華、林銘翰、賴香珊／台北23日電
國民黨主席朱立倫（圖）22日在新北出席反罷造勢，批賴總統「團結國家十講」是為了團結台灣還是個人權力？（記者陳正興／攝影）
國民黨主席朱立倫（圖）22日在新北出席反罷造勢，批賴總統「團結國家十講」是為了團結台灣還是個人權力？（記者陳正興／攝影）

賴清德總統昨在新北新莊啟動「團結國家十講」首場開講，外界視為大罷免宣講。國民黨主席朱立倫昨在新北中和出席反罷造勢，批賴總統是為了團結台灣或個人權力？罷免在野黨立委是民主國家的首例、惡例，如果這樣方式會團結，全世界會為了團結而罷免國會議員嗎？民眾黨主席黃國昌說，所謂「十講」實為「鬥爭十講」，藉由司法檢調追殺在野，是雙標與心口不一。

賴清德總統的「團結十講」從新北出發，恰巧昨天上午朱立倫、黃國昌也都在新北，三方隔空過招。朱立倫說，賴的「團結國家十講」目的是為團結台灣，還是他個人權力？總統應該回應、解決人民關心議題，而不是為一黨之私。

朱立倫還說，若只為一人之私、一黨之私，就想消滅在野黨，罷免在野黨委員，這是民主國家首例、惡例，如果這一方式會團結，全世界都為了團結，罷免國會議員嗎？總統應回答人民關心的問題，包括荷包是否變少，孩子是否買得起房？美國關稅到底是幾趴（％）？美債會不會讓外匯存底減少？治安、司法、國防安全每一項都是民眾關心的議題。

大罷免7月26日投票，對於賴總統尚未公布「團結國家十講」完整時程，朱則嗆，民進黨不用演雙簧，民進黨立院黨團總召柯建銘去年在立院及多次談話中都提到要大罷免，前一個月就確定7月26日投票，「這不是算數、神算，事情早就安排好了」。

黃國昌昨出席網紅「館長」陳之漢舉辦「成吉思汗全國健美公開賽」。黃批賴，「嘴巴講團結，實際行為卻在鬥爭」，對在野黨展開「無差別罷免」，撕裂社會；民進黨稱國安簡報內容因在野黨主席不聽，所以報告給台灣民眾聽，但民進黨之前說國安簡報是機敏資訊，如今又對外公開說明，「顯示民進黨的雙標與心口不一」。

黃還說，若總統有心要團結社會，應與在野黨對話，針對人民關心的議題公開討論，「讓人民看到實質對話，而不是政治操作」。

民眾黨團副總召張啓楷也表示，賴總統嘴巴上喊團結，實際上卻在搞大罷免，難道不是右腳踩到左腳，也希望不要再重蹈行政院長卓榮泰先前「大宣講」的覆轍；總統是團結的象徵，當家就不應該鬧事。

賴昨晚首講，醫師、時事評論家沈政男聽完後直言，與30多年前新潮流洗腦大一學運新生的台獨論述同一套，而且還講錯；他也點出台灣最大問題是「國際上沒什麼人承認台灣」。

沈政男說，這場演講完全洩漏了賴清德「心中的台獨大男孩」，已經等不及要跳出來實現他的建國理想；若大罷免得逞，讓他行政與立法一把抓，他一定會往「實質與法理台獨」繼續前進，屆時戰爭風險升高，大家就鋼盔戴好、安全帶繫緊了。

罷免 民進黨 朱立倫

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