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公務員特查增千人 在野憂剷除異己「先處理吳釗燮問題」

台灣新聞組／台北20日電
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《國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法》生效，行政院16日已函請各部會啟動特查，將須特查人員送法務部調查局辦理。行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右）和秘書長龔明鑫（左）等人列首波特查對象。（本報資料照片）
《國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法》生效，行政院16日已函請各部會啟動特查，將須特查人員送法務部調查局辦理。行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右）和秘書長龔明鑫（左）等人列首波特查對象。（本報資料照片）

新版公務員特殊查核辦法生效，首波優先特查名單為行政院5長，行政院16日函請各部會啟動特查，將特查人員送法務部調查局辦理，查核公務員人數預估達2336人，若涉重大違法將依法處置。藍白立委批評，過去就有好的特查辦法，民進黨執政未落實才爆出共諜案，也期望新法別淪為剷除異己工具。

「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」6日生效，方向為強化查核項目及頻次，包含增列國安5法所定重大國安犯罪類型等查核項目，並增列財務資訊查核機制；另也增訂任同一職務每滿3年應定期重行辦理特查機制，受查人若有同居人，及同居人的父母皆在調查範圍。

查核對象除了行政院長、副院長、秘書長、兩名副秘書長及其辦公室人員；此外，法務部調查局統計，原先查核範圍為1328人，特查辦法修正後增列涉及國家安全或重大利益的各部會幕僚長以上人員以及相關機要、聘僱人員，預估增加1008人，達2336人。

據了解，目前查核程序仍在進行中，行政院發言人李慧芝昨稱，由於查核資料涉及個資，依法需要保密，不會對外說明結果及查核內容，若有重大違法將適當處置。

公務人員協會前理事長李來希質疑，政府設立特查機制目的不就是為了阻絕交流？還是這些人真的有天大機密需要被檢驗？全台公教人員共有48萬人，篩選標準依據為何、為何只針對這兩千多名公務員？未來是否會擴大？

國民黨立委吳宗憲說，不要搞到最後變成是剷除異己用的。查下去後，會不會變成是「我不喜歡你，我是為了剷除你」的議題，出發點不是為國家安全。若出發點是為國家安全，請先把民進黨立院黨團總召柯建銘、國安會秘書長吳釗燮身邊，已經知道有問題的人處理。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，早有國安查核辦法，民進黨卻沒落實，才導致吳釗燮前幕僚何仁傑共諜案，是否是吳釗燮外長任內斷交8國主因？

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