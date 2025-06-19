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大罷免白熱化 綠啟動文宣三箭 戰鬥藍21日北北基團結反惡罷

記者鄭媁、蔡晉宇、林銘翰／台北19日電
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戰鬥藍發起人趙少康18日宣布，21日將舉行北北基聯合反罷免團結大會，呼籲支持者踴躍出席。（記者許正宏／攝影）
戰鬥藍發起人趙少康18日宣布，21日將舉行北北基聯合反罷免團結大會，呼籲支持者踴躍出席。（記者許正宏／攝影）

罷免第三階投票倒數計時中，藍綠陸戰進入白熱化。民進黨昨鳴槍啟動「罷免文宣三箭」，預計上架200面看板，周六將與全國罷團大串連；戰鬥藍也將在本周六舉行北北基反惡罷造勢大會，與罷團互別苗頭，國民黨主席朱立倫也升高對抗姿態，嗆司法不得辦藍不辦綠，雙方戰火一觸即發。

中選會即將在20日審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間，等於大罷免本周將進入倒數一個月熱戰期。

民進黨中央黨部18日舉行「與公民同行 罷免文宣三箭」記者會，秘書長林右昌說明罷免...
民進黨中央黨部18日舉行「與公民同行 罷免文宣三箭」記者會，秘書長林右昌說明罷免文宣。（記者林伯東／攝影）

一再宣稱只是協助公民團體的民進黨中央昨表態正面迎戰，民進黨秘書長林右昌表示，將啟動「罷免文宣三箭」，包括影片、網站、文宣，接下來會有200面看板陸續上架，21日也會與全國罷免團體大串連，走上街頭同步宣傳「罷免投同意，反共更有力」。民進黨也下令黨公職繼續辦理鄰里宣講活動，還啟動花蓮專案，目標為「擒賊先擒王」，罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。

林右昌表示，很多國民黨立委已回到選區發面紙、握手、笑臉鞠躬；但不要忘了，從去年4月以來，這些國民黨立委在立法院毀憲亂政、親中投共，還跟隨傅崐萁成為「傅隨組織」。民進黨將架設宣傳罷免網站，揭露藍委斑斑劣跡，如有造謠也可第一時間澄清。

面對民進黨中央投入大罷免，而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則持續被押，朱立倫昨也升高對抗姿態重批，司法變成辦藍不辦綠，罷藍二階連署也出現一至兩萬件「錯、偽、抄、假」，既然檢調決定偽造文書都要最嚴格來辦理，請司法單位用同樣標準，對每一案查辦到底，民眾睜大眼睛都在看。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，「愛國者行動」將與藍營縣市長區域聯防、跨域整合，相關立委打組織戰、黨中央打空戰，全黨團結對抗不公不義的罷免，全力面對。

戰鬥藍發起人趙少康昨天宣布，21日將舉行北北基聯合反罷免團結大會，邀請朱立倫、網紅館長陳之漢等人站台助講，為北北基藍委造勢。趙少康說，現在反罷免方的問題在於，不贊成罷免的民眾動員力還不夠，所以要把勢造出來，讓大家知道投票時間，希望反對罷免的民眾能一起站出來。

民眾黨方面也不排除與國民黨聯合舉辦活動，除了民眾黨立委張啓楷本周將出席戰鬥藍活動，民眾黨前立委蔡壁如下周也會為國民黨立委羅智強站台助講。民眾黨主席黃國昌說，民進黨政府該解決的問題不解決，腦袋裡只剩下「大罷免、大成功」六個字，反對大獨裁、大威權的人會愈來愈多，民眾黨會號召支持者對賴清德總統投下反對票，一起對抗惡質罷免。

罷免 國民黨 民進黨

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