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國安簡報破局 賴清德稱政黨不能零和 朱立倫倡對話平台

台灣新聞組／台北19日電
國安簡報破局，賴清德總統表示，仍希望主要在野政黨能一起面對國家受到的挑戰。（本報資料照片）
國安簡報破局，賴清德總統表示，仍希望主要在野政黨能一起面對國家受到的挑戰。（本報資料照片）

總統府邀在野黨領袖國安簡報，但最後破局收場。賴清德總統昨表示，政黨可以競合但不能零和，仍希望未來主要在野政黨，能夠一起面對國家受到的挑戰；國民黨主席朱立倫說，已請秘書長黃健庭積極主動聯繫，希望未來是對話平台，而非單向簡報；民眾黨主席黃國昌則批，國安簡報走到這一步，是賴總統造成。

兼任民進黨主席的賴總統昨天在中執會表示，之所以要進行這場國安簡報，目的是想透過國安團隊說明，讓二位在野黨主席可以清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。始終相信政黨可以競合，但不能零和，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的。他仍然希望，未來主要在野政黨能夠一起面對國家受到的威權威脅與挑戰。

朱立倫也在中常會上表示，國民黨一向主張朝野要和、不要鬥，不要每天拚政治、想靠大罷免解決問題。他已請黃健庭積極主動聯繫、繼續協商，未來可以見面的時候，必須是一個對話平台，而不是單純的單向簡報。國民黨要的是對話，不是去聽訓話；要的是雙向溝通，而不是單向簡報。更重要的，不可以把門關起來，應該公開朝野基本的立場，讓人民有知的權利。

朱立倫表示最近的以色列跟伊朗的衝突，這幾天來油價暴漲危機四伏，會不會有再次的能源危機？台灣核電被民進黨關掉之後，還有沒有這個能力面對石油危機再度來臨時，台灣有沒有足夠的電？能源的安全，民眾更關心是詐騙橫行，社會安全能不能獲得保障？這每一個議題，才是真正的國安，民眾關心的議題。

總統府發言人郭雅慧昨天說，溝通大門敞開、善意仍在，持續努力，並感謝國民黨秘書長黃健庭來回溝通表達最大善意，但也質疑民眾黨，為何柯文哲可以，黃國昌卻不能閉門會議。黃國昌回應，國安簡報走到這一步，完全是賴總統及府方人士所造成，總統府從議題設定到會面形式，乃至於幕僚溝通聯繫作業倉促草率，而且充滿政治算計，反而在事後惱羞成怒惡意進行政治攻擊，民眾黨表達嚴正駁斥與抗議。

黃國昌表示，總統府昨天還有臉拿前黨主席柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」他雖然遺憾但不驚訝，並抨擊總統府從頭到尾都在惡意操作。

黃國昌表示，盡管如此，他還是記得柯文哲跟他說過的那句話，「永遠把國家利益放在政黨利益之上」，如同他昨天在記者會也說過，民眾黨永遠敞開大門，隨時樂於跟總統賴清德真誠坦率交換意見、共商國是，善意從沒改變，因為民眾黨把國家放在第一位，與民進黨把政府機關、檢調當成武器恣意追殺政治競爭對手，截然不同。

國安簡報破局，民進黨方面批藍白不顧國安。國民黨立院黨團副書記長王育敏表示，各自都要展現出誠意，府方如果要把誠意拿出來的話，就不要放任綠營亂扣紅帽子。

王育敏表示，這次總統府發出的國安簡報，作業程序非常匆促，跟在野黨的溝通未盡完善。各黨也都表示持續保持溝通，國民黨的態度是開放的，只要程序是完備的，議題是開放的，且可以達到真正雙向交流溝通的目的，未來還是可以期待，執政黨跟在野黨的主席坐下來，一起針對國內外重要議題，大家交換資訊。未來平台的建立，大家還是有所期待的。

王育敏指出，溝通過程中，國民黨秘書長黃健庭說有些訊息，總統府秘書長潘孟安並沒有主動告知，是黃問了之後，潘才說，比如說要簽保密協議等，那就代表說雖然有溝通，但溝通的內容不夠詳實完善。相信如果大家有心要坐下談的話，事先的幕僚作業跟會議程序的溝通完善非常必要。

王育敏說，在國安簡報這個議題，各自都要展現出誠意，府方如果要把誠意拿出來的話，就不要放任綠營亂扣紅帽子。國安議題是重大，但也要審慎處理。

國民黨主席朱立倫18日下午主持國民黨中常會，表示要的是對話，不是去聽訓話，要的是...
國民黨主席朱立倫18日下午主持國民黨中常會，表示要的是對話，不是去聽訓話，要的是雙向溝通，而不是單向的簡報。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨 黃國昌 民眾黨

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