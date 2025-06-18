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藍白拒參加 朝野國安簡報破局 府表遺憾願續溝通

台灣新聞組／台北18日電
賴清德總統（圖左）邀在野黨領袖國安簡報破局，國民黨主席朱立倫17日表示，希望持續溝通，以建立朝野對話平台為最重要目標；民眾黨主席黃國昌說持續敞開善意溝通的大門。（記者黃仲裕／攝影）
賴清德總統（圖左）邀在野黨領袖國安簡報破局，國民黨主席朱立倫17日表示，希望持續溝通，以建立朝野對話平台為最重要目標；民眾黨主席黃國昌說持續敞開善意溝通的大門。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德總統邀在野黨主席聽取重要國安情勢簡報破局。民眾黨主席黃國昌國民黨主席朱立倫昨先後宣布不參加；總統府感謝國民黨秘書長黃健庭來回溝通，賴總統從善如流調整，以誠相會，同時也表達遺憾，總統府將秉持善意，持續努力搭建溝通平台。兩黨也表示願意持續溝通。

府方稱民眾黨從未主動回覆，都是舉行記者會回應，總統府發言人郭雅慧說，「為何柯前主席可以，黃國昌不可以閉門？」

賴清德總統邀在野黨領袖國安簡報破局，國民黨主席朱立倫17日表示，希望持續溝通，以...
賴清德總統邀在野黨領袖國安簡報破局，國民黨主席朱立倫17日表示，希望持續溝通，以建立朝野對話平台為最重要目標；民眾黨主席黃國昌（圖）說持續敞開善意溝通的大門。（記者胡經周／攝影）

民眾黨昨下午率先表達拒絕出席國安簡報，黃國昌說，經過半個月以上的杳無音信，民眾黨接獲通知「議題限縮在重要國安情勢簡報」，對比賴總統邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見、共商國是」存在高度落差，而且會議安排缺乏充分聯繫溝通；賴政府草率、匆促且充滿政治算計的安排，民眾黨至感遺憾，不克出席。

賴清德總統邀在野黨領袖國安簡報破局，國民黨主席朱立倫（圖）17日表示，希望持續溝...
賴清德總統邀在野黨領袖國安簡報破局，國民黨主席朱立倫（圖）17日表示，希望持續溝通，以建立朝野對話平台為最重要目標；民眾黨主席黃國昌說持續敞開善意溝通的大門。（記者許正宏／攝影）

朱立倫隨後也親上火線表示，很遺憾目前無法就會談程序與內容達成共識，國民黨的基本態度是持續溝通，更希望不是單向簡報，而是朝野對話。朱立倫也對賴總統喊話，朝野要和不要鬥、要對話不是訓話，要解決問題不是製造問題。

總統府發言人郭雅慧還原總統府秘書長潘孟安與兩黨溝通過程，她說，潘孟安在5月21日和6月12日至少兩度分別致電藍白，過程中黃健庭提供意見，包括希望賴總統全程參與簡報，及增加綜合討論時間等，賴總統從善如流，表達最大善意；反觀民眾黨秘書長周榆修從未回過潘電話，白營都是透過開記者會表達意見。

黃健庭說，府方最初提出開場半小時致詞，國民黨主張總統能與兩位在野黨主席公開會談，接著再進入閉門的國安簡報，無涉機密部分應公開；此外，府方安排兩小時簡報，最後僅剩不到一小時可充分討論議題，希望可調整時間配比，但府方仍堅持全程閉門。

對於在野黨質疑國安簡報全程閉門，郭雅慧說，4項簡報都是極機密，依法應保密20年，因此全程閉門進行；兩黨主席都當過立委，當然知道在立法院審查機密預算時，皆須簽署保密切結書，國安情勢簡報亦然。郭雅慧表示，去年時任蔡英文總統在總統府與時任民眾黨黨主席柯文哲見面，也是全程閉門，當天周榆修也在場，「為何柯前主席可以，黃國昌不可以閉門呢？」

民眾黨發言人吳怡萱則反擊，蔡、柯會聊國政，議題不受限，光是這個要求，為何蔡團隊做得到，賴團隊做不到？

藍營質疑，若非他們主張賴總統須全程參與，照府方最早版本，賴很可能原先只打算致詞半小時就離開，獨留在野主席聽簡報。後來府又改成不致詞、直接閉門，顯然賴是要提防在野黨在公開環節「出招」。

據了解，在幾次溝通過程中，府方皆未主動提及簽署保密協議一事，是黃健庭看到國安會副秘書長徐斯儉日前的公開說法，在主動詢問下，潘孟安才表達確有此事。藍營人士說，直到破局前一刻，保密協議的格式與內容、保密所涉範圍僅限國防軍事相關，還是整場會談，他們毫無所悉，這些難道不需事前溝通？在野自然也憂心「被設局」。

民眾黨 黃國昌 國民黨

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