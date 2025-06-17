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民調／近6成台人反罷免 近5成會投不同意 民意反罷態勢明

記者黃婉婷／台北17日電
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最新民調顯示，近6成民眾反罷免「增70萬人」。(本報資料照片)
最新民調顯示，近6成民眾反罷免「增70萬人」。(本報資料照片)

台灣民意基金會最新民調指出，台灣人對大罷免的態度出現變化，35.9%贊成、57.7%不贊成，與上個月相比，贊成者下滑0.8個百分點，不贊成者上揚3.5個百分點；一個百分點在台灣約等於19.5萬人，意味反對大罷免者增加近70萬人；至於三階罷免投票意向，39.3%同意罷免，48.9%不同意罷免，雙方差距擴大到9.6個百分點。

當民調問及「您贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席立委的主張」，結果發現，20.5%非常贊成，15.4%還算贊成，19.2%不太贊成，38.5%一點也不贊成，4.6%沒意見，1.8%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，3成6贊成大罷免，5成8不贊成，6.4%沒意見、不知道；不贊成的人比贊成的人多21.8個百分點。值得注意的是，2成1非常贊成，卻有3成9非常不贊成。

與上個月相比，贊成者下滑0.8個百分點，不贊成者上揚 3.5個百分點，意味著增加近70萬人反對大罷免，暗示態勢有利反罷免陣營；長期趨勢來看，台灣主流民意反罷態勢明朗，贊成者雖然相對少數，但最少3成3，最高3成7，中間只有4個百分點的起伏。

關於三階罷免的選民投票傾向，結果發現，45.6%一定會，17.2%可能會，13%可能不會，21.2%一定不會， 1.6%沒意見，1.4%不知道、拒答。

換句話說，20歲以上台灣人，一定會去投票4成6，可能會去1成7，可能不會去1成3，一定不會去2成1。顯示未來實際上會參與大罷免投票者將不低於5成。

至於參與罷免投票的選民投票選擇，結果發現，39.3%同意罷免，48.9%不同意罷免，3.9%尚未決定，4.6%不投 票，3.4%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，如果明天投票，3成9投同意罷免，4成9投不同意罷免，3.9%未決定，4.6%不投 票，3.4%不知道、拒答。投不同意罷免者比投同意罷免者多10個百分點；顯示三階罷免之戰，目前不同意罷免方明顯佔上風。

和上個月相比，選民的投票選擇出現明顯的變化。傾向投同意罷免的人減少0.8個百分點，傾向投不同意罷免的人增加4.7個百分點；這一來一往，使得同意罷免與不同意罷免雙方差距擴大到9.6個百分點。

和上個月相比趨勢沒有太大改變，但已逐漸加溫。具體地說，會出席投票的人增加1.8個百分點，不會出席投票 的人減少1個百分點；一定會去的減少2個百分點，可能 會去的增加3.8個百分點，可能不會的增加1.4個百分點，一定不會的減少2.4個百分點。

此次民調訪問期間為6月9日至11日，共3天，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話762人，手機323人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點。

調查並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

罷免 投票 民調

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