我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

中央統刪地方一般性補助款 13縣市提訴願 新北桃園研議

台灣新聞組／台北17日電
補助款被刪 多地提訴願 製表／地方社會中心
補助款被刪 多地提訴願 製表／地方社會中心

行政院統刪地方政府一般性補助款，引發各縣市反彈。台中市長盧秀燕昨表示，原希望行政院回頭是岸，但中央並沒有回頭，也沒有依法補助，為確保市民權益，中市府依法提起訴願。新竹市政府、基隆市政府昨下午也提出訴願。

統計全台22縣市中，目前已有13縣市對政院刪補助款一事提起行政訴願。6都中，藍營執政的台北市、台中市已提訴願，新北市、桃園市發函給行政院，等中央回覆後再決定因應措施，不排除提起訴願。

盧秀燕昨在市議會受訪表示，遭刪減對象是社會弱勢、教育與基礎建設，影響高達70萬人次，中市府要確保市民權益，不得已派員親送訴願書到行政院，依法提出救濟。

新竹市府昨表示，針對中央統刪預算，積極採取因應措施，除動用自有資金支應，昨下午也向行政院提起訴願，爭取地方財政合理分配。新竹市議會國民黨團昨抨擊，中央未與地方溝通，根本公然帶頭違法。

基隆市府表示，原本已做好舉債準備，調度財務確保民眾權益不受影響，考量各縣市作法後，昨依法提起訴願，盼中央正視地方需求。

新北市府稱，日前已發函給行政院，盼勿刪補助款。財政局長陳榮貴說，新北遭刪減台幣30.44億元，是否訴願尚待法制局研議，因為已行文給中央，正在等回覆，等程序走完才會真的走訴願。

桃園市長張善政日前表示，不排除提訴願。桃園市府昨表示，6月初已發文給主計總處，請中央收回刪除補助款20.6億元的成命，中央尚未回覆，等收到回函後，再採取因應措施。

苗栗縣府未提出訴願，縣長鍾東錦日前向主計總處求助，因苗栗縣無舉債空間，盼中央伸援手，主計長陳淑姿已允諾向行政院長卓榮泰報告。

盧秀燕 國民黨 張善政

上一則

台自製潛艦原型艦海鯤號出海 展開海上測試

下一則

賴清德邀在野國安簡報 游淑慧：天上掉下來禮物或隕石?

延伸閱讀

胡志強勸進選黨主席 盧秀燕：國民黨人才濟濟

胡志強勸進選黨主席 盧秀燕：國民黨人才濟濟
補助款訴願悲觀 盧秀燕：法院是民進黨開的

補助款訴願悲觀 盧秀燕：法院是民進黨開的
環長才提別再說…盧秀燕連說3次「用肺發電」批中央無能

環長才提別再說…盧秀燕連說3次「用肺發電」批中央無能
黑白集／盧秀燕孵「超巨蛋」 牽動2028大選

黑白集／盧秀燕孵「超巨蛋」 牽動2028大選

熱門新聞

館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光