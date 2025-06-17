中央要地方分擔租金補貼 引爆反彈挨轟傷害弱勢

雲林縣長張麗善要求中央應兌現政策，不應將負擔轉嫁地方。（記者陳雅玲／攝影）

中央繼統刪地方補助款後再出招！內政部 12日發函給各地方政府指，由於財劃法通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起300億（台幣，下同，約10億1970萬美元）中央擴大租金 補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，其中台北市自籌40%最高，其餘縣市也須自籌10%至15%不等，中央此舉再度引爆地方反彈。

對此，國土署昨強調，地方制度法中載明租金補貼等住宅業務屬於地方自治事項，財劃法三讀修正後地方經費增加，當時便多次說明，租金補貼經費支出將重新研擬方案，並非突然調整。國土署呼籲地方政府自有財源提高之際，應勇於分擔租屋族照顧責任。

各縣市收到函文後跳腳，根據函文附表，北市自籌率40%最高，新北、台中市30%，桃園、台南、高雄、竹縣、竹市、基隆、金門則為20%，其餘縣市10%至15%不等。若以金額來看，台中市自籌破21億元最多，雙北市也都逾18億元。

雲林縣長張麗善作重話批評，「租金補貼政策是中央開的支票，理應中央自行兌現」，政府只想著用政治的手段，將各部會負擔轉嫁給地方政府，這不是一個政府應該有的作為。

台北市政府上周四才抗議中央主計總處惡修補助辦法，當天傍晚就收到函文，台北市府更直言，中央以行動自證「在亂搞！」租金補貼事關全台75萬戶租屋族福祉，請中央不要黑箱、獨裁，別一意孤行傷害弱勢。

高雄市政府昨表示，高市自籌款高達近8億，財政沉重負擔，建議內政部邀全國各縣市商討因應配合做法；台南市府則指出，藍白立委亂刪預算，胡亂通過財劃法修法，正由全民承擔此苦果，「解鈴還須繫鈴人」，盼立法院支持通過追加預算。

國民黨立委張嘉郡指出，租屋補貼是內政部政策，過去兩年都由中央政府全額補貼，如今卻要地方政府負擔部分費用，根本是「中央請客、地方埋單」。民眾黨 立法院黨團副總召張啓楷批評，內政部行為完全違法，創下破天荒的不堪紀錄，奉勸民進黨政府不要再繼續違法無下限。