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WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

「館長」稱訪陸吸走砲火：要讓「大罷免」大失敗

記者黃仲明、謝守真／台北16日電

「館長」陳之漢昨天結束六天五夜訪陸行程，搭乘華航班機從上海返台。他返台時在機場表示，最近不會再去大陸，接下來最重要的工作就是讓大罷免大失敗，台灣是台灣人的，不是民進黨的。

針對陸委會副主委梁文傑12日稱，建議館長可以久住大陸，以了解在大陸生活的真實樣態，館長14日再度回應稱，「我們政府是叫我不要回來了」，「我非常難過」，「我是台灣人，台灣是你家也是我家，有什麼權力叫我不要回去？」

談及此行感想，館長稱這趟目標已達成且非常成功，「我就是要轉移大罷免的焦點，讓全部砲火都對準我，讓他們（民進黨）沒有空」，「所以我來（大陸）了，這段時間的注意力全部放在我身上，全部人打我一個，他們就沒空去打其他人，我就變成坦克擋在前面，這段時間我相信有所改變」，「重要的是不能大罷免，大罷免真的不能過。」

館長提到，五天內所有媒體發了數百篇新聞談論他或大陸，討論他是陰謀論拿了多少錢、投共、賣國，「這種話都出來，所以我成功了」。但這一趟心情很複雜，太難過了，好像不論做得再多，都還是贏不過錢的力量、贏不過媒體的力量。就算講到喉嚨都痛，但打開新聞、媒體，還是把他講成如此。

館長還表示以前流量高會很開心，然而這次做流量高，但看了新聞社群討論，「那群人（反對者）就像鑽石一樣堅硬，你敲不動他們」，「我真的太冤了，兩邊不是人」。但總之這是一趟奇妙的旅程，「這麼多朋友追著我，這麼多的人支持我」，路上也不斷遇到有人喊加油，這趟旅程雖遇到些小插曲，但都是可預期的。雖自己總是往最壞方面想，但到這裡感受到大家的熱情，堆積如山的禮物，深深受感動。

館長最後強調，兩岸可以爭執、兩岸可以吵架，而兄弟打架、兄弟互罵還是兄弟。「希望大陸跟台灣當局好好思考。」館長也提到，來到大陸很開心，回去台灣就是投入新戰場，面對「折磨」，「很多人磨刀霍霍準備宰我」。這次來大陸遇到很多好人，再次感謝有很多人加油打氣，「把我當自己人」，會一輩子放在心裡。

罷免 民進黨 華航

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