賴清德邀在野黨國安簡報 國民黨提2要求、黃國昌有1堅持

賴清德總統邀在野黨主席國安簡報，民眾黨團總召暨黨主席黃國昌（圖）堅持，為了避免民進黨斷章取義，在刪除機密的部分外，一定要「公開直播」。（本報資料照片）

賴清德總統邀在野黨主席18日聽取國安簡報，國民黨 秘書長黃健庭前天回覆府秘書長潘孟安，提出先進行幕僚會前會及必須是朝野政黨領袖實質對談等兩項要求；民眾黨主席黃國昌 則堅持，為了避免民進黨 斷章取義，在刪除機密的部分外，一定要「公開直播」。

面對在野黨將球丟回總統府，總統府昨天沒有進一步說明。

國民黨主席朱立倫表示，惡罷只是造成台灣的分裂對立和傷害，希望賴總統言行如一，盼能在國安簡報時共同面對、解決問題，創造朝野共同為台灣打拚的氣氛，「過程中不要有任何政治陰謀、政治算計。」

黃健庭證實，前天已回覆潘孟安，就周三會議能夠先進行幕僚會前會，針對當天議題、流程來討論，也明確表達不希望只是單向聽簡報，而是朝野政黨領袖實質對談。至於賴總統是否同意面對面溝通？黃健庭表示，這部分還不是非常明確，還需要確認。

談論議題方面，黃健庭認為，國安不只是國防，還牽涉到經貿、科技、能源、社會安全等重要國安議題，希望議題範圍更廣，讓朝野政黨領袖真的有好好溝通的機會。

是否開放直播？他說「我們有表達，但是也理解很多國安議題是比較機密性，不見得適合公開直播。」據了解，國民黨與總統府進行溝通時，總統府確實有表達直播並不適合。

黃健庭表示，國民黨很願意正面看待這事情，這也是為什麼需要幕僚先進行議題、流程的磋商。即便時間緊迫，只要為國家好，作為中華民國忠誠、負責任的在野黨，還是願意就重要國安議題共商國是。

「為避免民進黨斷章取義，一定要公開直播。」黃國昌說，對談內容涉及國安機密部分該保密就保密，民進黨到底是真心要坦率交換意見共商國是，還是在過程進行另一波認知作戰抹黑在野黨，就可見真章。

黃國昌說，希望賴總統以台灣為念、以蒼生為念，18日程序怎麼進行、主題有哪些，目前還沒接到進一步通知，還是本於最大誠意、善意，靜候總統府進一步安排。

針對國民黨已回電總統府及府方表達對直播的看法。民眾黨發言人吳怡萱昨天表示，目前為止民眾黨未再與府方有聯繫。至於直播的部分，還是希望機密以外的內容要直播。

至於朝野會面前，罷團與賴清德會面，民進黨昨天並未否認，僅表示，民進黨始終與公民同行，做罷團最堅實的戰友，細部合作項目都持續在盤點規畫中。中廣前董事長長趙少康質疑，賴清德一手擺笑臉，背後卻在捅刀，這有誠意嗎？