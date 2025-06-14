重大政策事前沒人知 賴清德「小圈圈決策」黨內也嘆難捉摸

賴清德總統就職周年時提出政府將成立主權基金，但據了解，這項重大政策，執政高層不僅事前未和財經部會研商，民進黨立院黨團也被蒙在鼓裡。（本報系資料照片）

賴清德 總統就職周年時提出政府將成立主權基金，但據了解，這項重大政策，不僅事前未和財經部會研商，民進黨 立院黨團也被蒙在鼓裡。民進黨立委感嘆，總統很多想法與決策，黨團常難以捉摸，恐不利政策推展與辯護；在野立委則批賴清德，小圈圈決策，難怪一事無成。

據了解，賴清德宣布要成立主權基金，事前並未與財經相關部會討論，只有府院極少數高層知情。民進黨資深立委說，賴清德上任以來，做事、用人風格不外乎用人唯親、用人唯「新」；前總統蔡英文執政時，府方都會派人來與黨團溝通政策方向，但現在總統很多想法跟決策，黨團早已難以捉摸。

這位綠委指出，以北市議員簡舒培提及的綠營民代不得任用三親等事件為例，有不同聲音本就是民進黨常態，但就是因為缺乏溝通，讓基層不安的氛圍持續瀰漫，但目前大家也不敢多說什麼，只能低調再低調，

另一民進黨立委表示，禁用三等親條款、成立主權基金、向在野國安簡報到政院統刪地方補助款，府院黨在決策前，都沒有跟自家立委討論，其實很多綠委私下頗有微詞；府院決策體系缺乏與黨內民代溝通，這對政策的推展與辯護當然有影響。

國民黨立委王鴻薇說，主權基金一定是來自於美國的壓力，所以才會有央行現任跟前任的總裁跳出來示警，不要無償使用外匯存底。主權基金非同小可，但賴拋出主權基金，除了說要讓國發會主導外，沒有任何具體方案也沒消息，不曉得是否還在靜待「美國指示」。

王鴻薇表示，在大罷免氣氛下，政院大砍地方補助款，在野黨最想跟賴清德講的是，恢復在野的補助款，大家才好坐下來談。「這個總統滿可怕的，如果都只是小圈圈決策，難怪一事無成」，對內如此，對外如對美貿易談判到底有何進展？什麼都沒有看到。

王鴻薇也說，賴清德的決策圈很小，簡舒培私下罵賴清德，凸顯賴清德的政策都沒有跟幕僚充分討論。只是簡舒培被爆出來，綠營內部不曉得有多少人罵賴清德罵很兇。

民眾黨 發言人吳怡萱說，以國安簡報為例，南韓總統李在明上任首日，就找朝野代表共進午餐，並強調「協商與妥協」的精神，但他們卻遲至賴清德上任一年，才終於等到他開金口，而要與朝野共商國是，應該是對等尊嚴的交流，非倉促、上對下交辦事項。

民眾黨人士質疑，賴清德的決策永遠只有自己的「讀書會」才知道，核心計畫缺乏透明度與共識基礎，主權基金等國家級重大政策，財政部與中央銀行被質詢時也只能坦言事前毫不知情、未被納入討論，也未接獲任何規畫指示或時程安排，就是典型霸王硬上弓，未建立充分跨部會討論，更淪為「核心圈」政見展示。