簡舒培轟賴清德蠢 王鴻薇擔心她下場 藍：綠營內對賴系憤怒有蹊蹺

民進黨北市議員簡舒培遭爆不滿身兼民進黨主席的賴清德總統「三等親條款」，罵賴超蠢，她對此未否認，強調黨內討論議題有不同意見很正常。(本報資料照片)

總統、民進黨 主席賴清德 嚴令，民進黨籍民代公費助理禁聘三親等，民進黨台北市議員簡舒培被爆私下批賴總統「超級蠢」。事件傳出後，藍綠白不約而同聲援；簡昨僅回應，民進黨內有討論機制，會在黨內以各種方式討論。不過，國民黨 立委王鴻薇昨表示簡須「保重」。國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤說，簡舒培轟賴清德，蔡英文前總統的人不用很沒道德，黨內對賴系的憤怒有蹊蹺。

凌濤表示，簡舒培說「賴清德總統超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管。」其中有三個資訊值得討論。

凌濤分析，簡舒培稱民進黨有助理是金主幫忙養，是誰？有沒有違法對價，檢調查不查？這是民進黨的常態嗎？

凌濤進一步說，簡舒培轟賴清德，蔡英文前總統的人不用很沒道德，且對賴清德社工「賴功德」事件感到白眼。對照蔡英文新電影海報，賴清德當副手卻消失，黨內對賴系的憤怒有蹊蹺？

凌濤說，簡舒培至少幫綠營基層說出實情，賴清德連這事都管。很擔心簡舒培很快就會步上林岱樺、陳怡君、陳歐珀等人後塵。國民黨立委王鴻薇昨也為簡擔心，因為只要得罪賴清德，下場不會太好，「所以我只能說，簡舒培你保重。」

簡昨僅回應，民進黨內有討論機制，會在黨內以各種方式討論。

今年2月，賴清德要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，當時他的新潮流嫡系、新北市議員林秉宥即開第一槍表態反對，痛批這既不符合一般性原則，也不符合比例原則，更是「不當連結的狗屁想法」，還規畫想入黨章。

林秉宥說，政治工作者機動性很高，助理不用三等親的想法曲高和寡，實務難做到，有家人協助，服務會更加順利。

北市綠營人士說，簡舒培和林秉宥的說法都不是單一民代心聲，黨中央發布前沒跟地方溝通，每個民代都有不同看法，議員助理基本工時是24小時，「下班誰還會幫你做服務？只有家人比較不會計較。」

凌濤強調，肯定簡舒培私下說出實話，請她鼓起道德勇氣，對外大聲說出來，不要只會當「暗黑佛地魔」施壓基層公務人員。不然不僅簡舒培對賴清德的白眼翻到天花板去，基層辛苦的公務人員恐怕加班累到白眼要翻到天靈蓋去。