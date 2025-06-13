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誆「賴清德是乾爹」政二代涉吸金上億潛逃 出境被攔下

台灣新聞組／綜合13日電
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台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。(記者袁志豪／翻攝)
台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。(記者袁志豪／翻攝)

民進黨台南市前副市長顏純左4子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環吸引生意人投資，吸金疑上億元，遭檢方境管。顏大鈞前天從高雄小港機場要出境被移民署攔下，開立禁止出國通知單，向航空公司辦理退關作業後，去向不明。顏純左面對媒體僅用簡訊回應「我很難過，也很疲倦」。

台南市刑警大隊證實，今年5月接獲2名被害人報案，報請台南地檢署依詐欺、銀行法指揮偵辦；顏前晚意圖出境被攔下後，檢察官已緊急核發拘票，由警方追查下落。

據調查，顏大鈞經營禮車租賃公司，辦公室裝設奢華作為私人招待所，有許多LV收藏品、高價洋酒，個人裝扮也是全身名牌；顏還以公司名義做公益捐款給宮廟，曾獲台南市府聘為無給職市政顧問，後來解聘。

去年1月25日，顏的公司尾牙請來藝人澎恰恰、許效舜表演，許多台南市議員、政府官員均出席；5月12日，顏大鈞新開租賃公司，黃偉哲到場致意，顏純左、姜淋煌、帛琉親善大使蔡佳儒與多名議員還同台剪綵。

據了解，顏大鈞對外以政二代的名義吸金詐騙，稱自己手握土地開發、政府標案等，投資「穩賺不賠」，不法獲利破1.5億元，甚至因結婚時賴清德曾出席，對外嗆說「賴清德是我乾爹」。許多生意人因顏大鈞背景與他結交，被顏邀請到私人招待所聚會，顏被控用父親與執政黨長輩招牌，聲稱有土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道，還以「我爸也有投入」掛保證，吸引投資。

被害人指控，今年4月間顏大鈞突不知去向，公司及妻子經營的麵包店都人去樓空。顏的Instagram原有許多豪車、現金、名酒、美女影片，帳號也關閉。

其中張姓男子報案指損失860萬元(台幣，下同)，陳姓男子則說被遊說投資當鋪生意，顏卻以投資不當失利為由，未如期歸還本金，損失670萬元。

顏大鈞後來失去聯繫，許多投資人都找不到他，據了解警方目前接獲2人報案，但被害人已組成自救會，至少7人認為被顏詐騙，損失逾1.5億元(約507萬美元)。

被害人指控，顏會拿新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利；顏拿著大家血汗錢擺闊、過炫富生活，有些人資產被掏空已快活不下去，曾經詢問顏純左，顏純左僅表示依司法途徑處理。

移民署國境事務大隊表示，顏大鈞因遭司法機關通知限制出境，依規定禁止出國；11日下午4時許在小港機場開立禁止出國通知單，告知不可出境。

顏純左淡出政壇後，回到老家經營診所，卻因兒子顏大鈞再度登上媒體版面；顏純左昨照常看診但不願面對媒體，僅用簡訊回應「我很難過，也很疲倦」，並向兒子顏大鈞喊話「面對司法、面對債權人」。

賴清德 移民 民進黨

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