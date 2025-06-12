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史哲無交通背景 交長仍挺他掌高鐵 藍酸：更適合當麥當勞董事長

記者胡瑞玲、鄭媁／台北12日電
交通部長陳世凱11日強調史哲時任高雄副市長有交通經驗。(記者杜建重／攝影)
交通部長陳世凱11日強調史哲時任高雄副市長有交通經驗。(記者杜建重／攝影)

毫無交通背景的行政院政委史哲將接任高鐵董事長，引發各界譁然。為此，交通部長陳世凱昨親上火線，宣布雙鐵、觀光署長新人事。陳世凱強調，史哲在擔任高雄市副市長期間，負責督導交通局，經手過高雄輕軌、捷運的建設及規畫，對交通十分熟稔，希望外界不要對史哲有不懂交通的誤會及想法。

不過前交長陳建宇質疑，高鐵南延及徵收是鐵道局與地方政府責任，和史哲接高鐵董座完全沒有關係，「不要以為高鐵局勢大好，派大西瓜來治理也可以」，該任命政治凌駕專業，台灣交通界的顏面何在。

由於史哲曾遭爆料因薯條軟掉對幕僚人員發火，國民黨智庫副執行長凌濤更是在臉書貼文酸，史哲曾經搭過高鐵就可以當台灣高鐵董事長，如果是這樣的邏輯，史哲是薯條專家，「是不是更適合當麥當勞董事長」？

凌濤說，被換掉的高鐵鄭光遠董事長，曾任長榮海運副總、長榮航空董事長，學歷麻省理工航運碩士、交大運輸碩士、博士，就是交通專業的經理人，結果被一個薯條、霸凌專家擠掉，情何以堪。

陳世凱昨宣布雙鐵、觀光署長新人事，除了史哲確定轉任高鐵董座外，高鐵總經理鄭光遠則將接任台鐵公司董座，高鐵總經理由現任營運資深副總經理兼維修處主管陳惠裕擔任。

此外，現任觀光署長周永暉將卸任，由松山文創園區前總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任，人事派令將於本月底前生效。

陳世凱表示，高鐵目前需要提升有兩點，包括在整體旅客體驗、文化建立、行銷擴展方面，史哲過去在高雄期間，在城市行銷上是先行者、開創者。

他說，史哲的第二個重要任務，就是高鐵北延、南延，其中南延的部分，有一段在高雄市，史哲可協助高鐵跟高雄市政府串接。

陳世凱昨在人事布達記者會上，未接受任何提問，不過隨後在接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪時透露，總統賴清德、行政院長卓榮泰曾與自己討論、盤點合適人才，「但確實大部分名單都是我建議的」，並提及幾個月前就與史哲溝通，史哲也清楚會掀起爭議，但因使命感最後答應接任。

陳世凱強調，交通部在規畫高鐵董座人選時，優先考量的是能力與單位發展的需求，和所謂的派系或酬庸考量都無關。

至於鄭光遠確定將轉任台鐵董座，月薪從39萬台幣，降為19萬台幣，引發「降調」質疑。

對此，陳世凱也在專訪時表示，公務體系做每個工作都是使命感，「大家不要只思考薪水」，台鐵公司化邁入第二年，是否能成功，需要一位專業經理人，而鄭光遠就是台鐵首位專業經理人。

陳世凱還說，為了這個人事案，前後向鄭光遠拜託至少三次，鄭光遠並非第一次就答應接下；是否接任台鐵董事長一職，鄭光遠也有與家人討論，鄭的家人憂心，現在可以過好日子，為何還要去接這個重擔，畢竟大家都知道台鐵工作十分複雜並不輕鬆。

陳世凱說，鄭光遠會願意接任台鐵董事長，主因是對台灣交通有使命感，因此願意幫忙扛重擔。

行政院政務委員史哲將接任高鐵董事長，引發各界質疑。(本報資料照片)
行政院政務委員史哲將接任高鐵董事長，引發各界質疑。(本報資料照片)

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