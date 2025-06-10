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性招待「陳董是他」 陳宗彥案檢提上訴

記者袁志豪、鄭惠仁、李成蔭、黃婉婷／台南10日電
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行政院前發言人陳宗彥被控性招待案，台南地院認為無法證明監聽譯文中「陳董」就是陳宗彥，認證據不足判陳宗彥無罪，台南地檢署9日提起上訴。（本報資料照片）
行政院前發言人陳宗彥被控性招待案，台南地院認為無法證明監聽譯文中「陳董」就是陳宗彥，認證據不足判陳宗彥無罪，台南地檢署9日提起上訴。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間涉兩度接受性招待，台南地院一審以無法認定監聽譯文中「陳董」就是陳宗彥，判處無罪，台南地檢署昨提起上訴，指出監聽譯文酒店業者與陳宗彥聯繫、交代內部安排性招待的時間點相近，佐證貪汙等犯行，並指法院未詳查。

在野黨立委直呼「當然要上訴」，不過也擔心民進黨司法檢調一把抓，上訴可能淪為形式，盼法官能挺住政治壓力。

陳宗彥昨天回應表示，感謝一審法官無罪判決，非常遺憾檢察官再提起上訴，「會在第二審為自己的清白繼續奮戰」。

檢方表示，根據通訊監察譯文內容、LINE對話紀錄，陳宗彥用自己手機門號，及大頭貼為「謙」字的LINE帳號，於2012年、2013年間多次聯絡王孝瑋代為安排性交易，從對話顯示，他一直確認女服務生所在地點，顯見有去赴約。

一審判決，認定陳宗彥持他的手機門號及LINE聯繫，一方面又認定男客不是陳宗彥，也沒詳述理由，顯然違背證據法則、理由不備及有矛盾情形。一審合議庭認為從監聽譯文，酒店業者要幫「陳董」安排性服務，無法認定陳董就是陳宗彥，但檢察官認為，從監聽譯文可看出業者與陳宗彥聯絡，同時也與內部溝通安排性服務，時間相近，可推敲即是處理陳宗彥事情。

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